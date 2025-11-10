الرئيس بارزاني والمبعوث الاممي الخاص الى العراق يؤكدان أهمية إجراء الانتخابات في أجواء هادئة وديمقراطية



استقبل الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم الاثنين 10 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، في بيرمام، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق ورئيس بعثة (يونامي)، محمد الحسّان.

وخلال اللقاء، تم بحث آخر المستجدات والتغيرات والأوضاع في المنطقة، كما جرت مناقشة العملية السياسية في العراق وانتخابات مجلس النواب العراقي.

وأكد الجانبان على أهمية إجراء الانتخابات في أجواء يسودها الهدوء والديمقراطية.

