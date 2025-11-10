نيجيرفان بارزاني يصدر بياناً لمواطني كوردستان: تصويتكم بالانتخابات التزام بالحقوق وتوطيد لمكانة إقليم كوردستان بالعراق

أصدر رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني بياناً بشأن الانتخابات النيابية في العراق، مخاطباً مواطني كوردستان بالقول إن “تصويتكم بالانتخابات التزام بالحقوق وتوطيد لمكانة إقليم كوردستان في العراق”.

وأدناه نص البيان الصادر اليوم الاثنين (10 تشرين الثاني 2025):

مواطنو كوردستان الأعزاء

سيشهد يوم غد إجراء التصويت العام لانتخابات مجلس النواب العراقي. أدعو كل من له حق الإدلاء بصوته إلى المشاركة الفاعلة فيها. وأن يدلوا بأصواتهم بأسلوب مدني وحر. إن مصير ومستقبل الوطن، وتطبيق الدستور وترسيخ الفيدرالية بصورة أفضل، تحدده مشاركتكم وأصواتكم.

التصويت حق وواجب ورسالة وأمانة. مسؤولية وطنية وفرصة للتجدد، لكي ترسم أصواتكم الحرة صورة المرحلة القادمة للعملية والحياة السياسية في العراق، فشاركوا واشتركوا في تحقيق المزيد من الاستقرار السياسي، وخدمات أفضل، وتقدم وحياة لائقة للجميع.

التصويت، هو التزام منكم بحقوقكم وبتوطيد مكانة إقليم كوردستان في العراق الاتحادي. إن مشاركتكم الواسعة في التصويت، سيعزز مكانة إقليم كوردستان في العراق، ويجعل صوته مسموعاً أكثر في بغداد. وسيوجه رسالة واضحة تبيّن التزام شعب كوردستان بالديمقراطية والعيش المشترك والحوار من أجل بناء مستقبل أكثر ازدهاراً لشعب كوردستان ولكل مكونات العراق.

أدعو الجهات المعنية للعمل بكل حرص ومسؤولية ومهنية من أجل ضمان سير عملية التصويت بنزاهة وحرية، وبانتظام وأمان. وأدعو الأطراف السياسية إلى التعامل بمسؤولية وبموجب القانون مع سير العملية، وأن يتعاون الجميع مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. إن من واجب الجميع أن يبرزوا الوجه الديمقراطي والحضاري الجميل لإقليم كوردستان.

كل صوت مهم لكوردستان. صوّت وشارك في رسم مستقبلك ومستقبل بلدك.

أرجو التوفيق للجميع.

نيجيرفان بارزاني

رئيس إقليم كوردستان

10 تشرين الثاني 2025

