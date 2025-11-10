نوفمبر 10, 2025

تقرير دولي: العراق الثاني عالميا في استيراد “عرق الأوزو”

التاريخ:
فى :أخبار عــامة
نشرت مجلة CEWorld الأمريكية، تقريرا حول اكثر الدول استيرادا لعرق الأوزو.
ووفقا للتقرير فأن “الصادرات خارج الاتحاد الأوروبي (27 دولة) لعرق الأوزو المشروب الروحي اليوناني في عام 2024، تعافت (بعد التراجع الذي شهدته عام 2023)، مسجلةً زيادةً في القيمة والكمية. وتحديدًا، بلغت نسبة الزيادة في القيمة 11.7% وفي الكمية 12.8%”.
وأضاف ان “هذا التغيير الإيجابي يعزى بشكل رئيسي إلى العراق، والذي يعد الثاني عالميا لاستيراد الأوزو، حيث شهدت صادرات الأوزو انتعاشًا تدريجيًا، وبلغت قيمتها 15.1 مليون يورو (+6%) وكميتها 5.8 مليون كيلوغرام (+7%)”.
واكد ان “أسواق الولايات المتحدة الأمريكية، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، وإسرائيل، وأستراليا بدأت تظهر مؤشرات إيجابية في عام 2024”.
وتابع ان “الاهتمام بالأوزو في الخارج يتركز بشكل رئيسي في دول مثل ألمانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، وتركيا، وإيطاليا، وبريطانيا العظمى، وبلغاريا، والعراق، وهولندا، وحتى دول أمريكا الجنوبية”.

