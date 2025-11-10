أكثر من 38 ألف صوت باطل بالاقتراع الخاص في اقليم كوردستان

بلغ عدد الأصوات الباطلة في التصويت الخاص، أكثر من 38 ألف صوت، فيما تقول المفوضية إن “معظم الناخبين أبطلوا أصواتهم بأنفسهم”.

بحسب النتائج الأولية غير الرسمية التي حصلت عليها رووداو، كان هناك أكثر من 38 ألف صوت باطل في التصويت الخاص، واحتلت هذه الأصوات المرتبة الثالثة بعد الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني.

مروان محمد، مسؤول مكتب أربيل لمفوضية الانتخابات العراقية، صرح لشبكة رووداو الإعلامية بأن التحقيقات أظهرت أن غالبية الأصوات الباطلة كانت رغبة الناخبين، وأن الناخبين أبطلوا أصواتهم بأنفسهم.

في انتخابات البرلمان العراقي، يتم جمع الأصوات وفرزها إلكترونياً، وقال مروان محمد: “إذا وقع الختم بنسبة 33% داخل خانة القائمة، فإن الصوت لا يصبح باطلاً ويتم احتسابه”.

في معظم الانتخابات التي تجرى في إقليم كوردستان، يحصل مرشحو الكوتا في التصويت الخاص على أصوات مضمونة للفوز.

أشار مسؤول مكتب أربيل لمفوضية الانتخابات العراقية إلى أن “بعض الناخبين، بالإضافة إلى اختيار مرشح الكوتا، اختاروا أيضاً طرفاً سياسياً، لذلك أصبحت أصواتهم باطلة”.

بدوره، قال هلشو عبد الفتاح، خبير الانتخابات الذي تابع شخصياً الأصوات الباطلة في دائرة السليمانية، لشبكة رووداو الإعلامية إن ما شوهد هو أن القوات الأمنية أبطلت أصواتها بإرادتها وبشكل متعمد، لأنهم اختاروا أكثر من طرف سياسي.

اعتبر خبير الانتخابات هذا ارتفاع عدد الأصوات الباطلة في التصويت الخاص مؤشراً على الضغط، مبيناً أن “بعض الناخبين الخاصين أجبروا على التصويت، لذلك بدلاً من المقاطعة، أبطلوا أصواتهم وأظهروا يأسهم من الانتخابات”.

بدوره، صرّح سربست أميدي، رئيس منظمة ستيب للديمقراطية والانتخابات، لشبكة رووداو الإعلامية بأن كثرة الأصوات الباطلة تحمل مؤشرين؛ الأول هو التصويت الخاطئ، والثاني هو الضغط على الناخبين الخاصين للتصويت لقائمة معينة.

وأشار إلى أنه في بعض المراكز التي سمح فيها للناخبين بإحضار هواتفهم المحمولة إلى الغرفة، أجبر الناخب على التقاط صورة لصوته ثم إبطال صوته.

وكانت أعلى نسبة من الأصوات الباطلة في دائرة السليمانية، حيث بلغت 19 ألفاً و645 صوتاً.

بعد السليمانية، كانت أعلى نسبة من الأصوات الباطلة في دائرة أربيل، حيث بلغت 13 ألفاً و465 صوتاً.

كانت أقل نسبة من الأصوات الباطلة في دائرة دهوك، حيث بلغت خمسة آلاف و460 صوتاً.

وفقاً للنتائج، احتلت الأصوات الباطلة في إقليم كوردستان المرتبة الثالثة بعد الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، متقدمة على جميع الأحزاب المعارضة.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية