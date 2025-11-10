قبيل ساعات من التصويت العام.. المفوضية تصدر تنويهاً “مهماً”

أصدرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الاثنين، تنويها وصفته بـ”المهم” إلى الناخبين وذلك قبيل ساعات على انطلاق التصويت العام المقرر في الساعة السابعة من صباح الغد.

وقالت المفوضية في التنويه: “لضمان انسيابية العملية الانتخابية والحفاظ على سرية التصويت، يمنع استخدام الهواتف المحمولة داخل محطات الاقتراع”.

يأتي هذا التوجيه، بعد أن تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة لقطات سربت من داخل مراكز الاقتراع المخصصة للتصويت الخاص.

