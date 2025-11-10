الاقتراع الخاص تحت المجهر.. 3.273 مخالفة أمنية ولوجستية وإجرائية وتقنية

كشف تحالف الشبكات والمنظمات الوطنية لمراقبة الانتخابات في العراق، يوم الاثنين، عن إحصاءات رسمية توثق أبرز الحوادث والمخالفات خلال يوم الاقتراع الخاص، لافتا الى رصد 3.273 مخالفة.

وذكر المركز الإعلامي للشبكة في تقرير أولي ورد لوكالة شفق نيوز، أن “فرق الرصد الميدانية سجلت 3.273 حالة خرق ومخالفة انتخابية خلال الاقتراع الخاص في العراق، تم توثيقها ومتابعتها من قبل مراقبي المفوضية والفرق الأمنية”.

وأضاف أن “عملية الرصد شملت جميع مراحل الانتخابات من الافتتاح والاقتراع والإغلاق والعد والفرز بمشاركة 8.347 مراقبا موزعين على 18 محافظة و2.250 مركزا انتخابيا”.

وبحسب الشبكة، فإن نتائج الرصد أظهرت تفاوتاً في الأداء بين المحافظات والفرق الانتخابية، حيث سجلت بعض المراكز تأخراً في الإجراءات أو مشكلات أمنية محدودة، فيما حافظت أغلب المراكز على انسيابية وشفافية العملية.

وتوزعت المخالفات كالتالي: “35% مشكلات تقنية، و25% تأخر في الإجراءات، و20% مشكلات أمنية، و15% مخالفات إجرائية، فضلا عن 5% مخالفات لوجستية”.

وشرعت المراكز الانتخابية في مناطق ومدن العراق كافة، صباح يوم أمس الأحد، بفتح أبوابها لإستقبال المصوتين في الاقتراع الخاص للانتخابات التشريعية في دورتها السادسة بالعراق، فيما سينطلق الاقتراع العام لكافة المواطنين يوم غد الثلاثاء.

وأعلن نائب قائد العمليات المشتركة، الفريق الركن قيس المحمداوي، أمس الأحد، أن المشاركة في التصويت الخاص تجاوز 80% في نسبة غير مسبوقة.

وفي وقت لاحق، بدأت في بغداد وإقليم كوردستان وباقي المحافظات العراقية، عمليات والعد والفرز اليدوي لأوراق الاقتراع بعد إغلاق مراكز التصويت الخاص وسط تشدد أمنّي مكثف.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية