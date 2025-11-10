المفوضية: إعلان النتائج الأولية بعد 24 ساعة من انتهاء التصويت العام

تبدأ صباح يوم غدٍ الثلاثاء، 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، عملية التصويت العام لانتخابات مجلس النواب العراقي، في جميع محافظات العراق وإقليم كوردستان، بمشاركة أكثر من 20 مليون ناخب، وسط استعدادات فنية ولوجستية وأمنية واسعة.

وقالت جمانة الغلاي، المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، إن “عملية التصويت العام ستنطلق في الساعة السابعة صباحًا وتستمر حتى السادسة مساءً من اليوم نفسه، دون أي تمديد، إذ ستُغلق صناديق الاقتراع إلكترونيًا في الموعد المحدد”.

وأضافت الغلاي أن “عدد الناخبين الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات يبلغ 20,063,773 ناخبًا في عموم المحافظات العراقية، من بينهم ناخبو إقليم كوردستان”، مشيرةً إلى أن المفوضية جهّزت 8,703 مركز اقتراع و39,285 محطة تصويت لضمان انسيابية العملية الانتخابية.

وأكدت أن “المفوضية ستعلن النتائج الأولية بعد مرور 24 ساعة من انتهاء التصويت العام، خلال مؤتمر صحفي رسمي في بغداد”، مبينة أن جميع الاستعدادات الفنية اكتملت، وأن الأجهزة الإلكترونية الخاصة بالاقتراع خضعت لاختبارات دقيقة لضمان دقة النتائج.

وفيما يلي أبرز تفاصيل توزيع المرشحين والمقاعد الانتخابية في عدد من المحافظات:

– بغداد: 71 مقعدًا، و2299 مرشحًا، بينهم 706 نساء، وعدد الناخبين 4,314,866.

– أربيل: 16 مقعدًا، و108 مرشحين، وعدد الناخبين 1,002,087.

– السليمانية: 18 مقعدًا، و136 مرشحًا، وعدد الناخبين 1,119,111.

– دهوك: 12 مقعدًا، و59 مرشحًا، وعدد الناخبين 722,853.

– كركوك: 12 مقعدًا، و251 مرشحًا، وعدد الناخبين 897,030.

– نينوى: 34 مقعدًا، و1047 مرشحًا، وعدد الناخبين 1,969,179.

– الأنبار: 15 مقعدًا، و253 مرشحًا، وعدد الناخبين 933,911.

– البصرة: 25 مقعدًا، و571 مرشحًا، وعدد الناخبين 1,559,941.

كما شملت الانتخابات جميع المحافظات الأخرى بنسب متفاوتة من المرشحين والناخبين، موزعة على تحالفات وأحزاب وقوائم مستقلة، في إطار التنافس على مقاعد الدورة البرلمانية السادسة بعد عام 2003.

وأكدت المفوضية أن اليوم الانتخابي سيخضع لمراقبة محلية ودولية، بمشاركة فرق الأمم المتحدة ومؤسسات المجتمع المدني، لضمان شفافية الانتخابات وسلامة نتائجها.

