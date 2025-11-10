النتائج الأولية للتصويت الخاص بإقليم كوردستان والمناطق الكوردستانية خارج إدارته

نتائج التصويت الخاص الأولية غير الرسمية في إقليم كوردستان والمناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم، وفق متابعتها من شبكة رووداو الإعلامية:

الحزب الديمقراطي الكوردستاني: 94.518 صوتاً

الاتحاد الوطني الكوردستاني: 77.785 صوتاً

سامي أوشانا (كوتا المسيحيين): 15.218 صوتاً

كيلدو رمزي (كوتا المسيحيين): 14.212 صوتاً

عماد يوحنا (كوتا المسيحيين): 9.844 صوتاً

تيار الموقف الوطني: 7.879 صوتاً

تحالف القضية الإيزدية: 6.002 صوتاً

الاتحاد الوطني وحلفاؤه في نينوى: 5.574 صوتاً

الجيل الجديد: 4.799 صوتاً

الاتحاد الإسلامي الكوردستاني: 4.510 أصوات

حيدر علي أبو تارة (كوتا الفيلية): 2.448 صوتاً

أثير إبراهيم (كوتا المسيحيين): 2.022 صوتاً

جماعة العدل الكوردستانية: 1.338 صوتاً

جبهة الشعب: 1.149 صوتاً

شهد يوم أمس الأحد التصويت الخاص للانتخابات النيابية العراقية، حيث بلغت نسبة المشاركة 82.42%، وفق ما أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في مؤتمر صحفي مساءً.

ووفقاً للمفوضية، أدلى 1.104.816 ناخباً بأصواتهم من أصل 1.313.859 ناخباً.

تصدّرت السليمانية المحافظات في التصويت الخاص بنسبة بلغت 98.16%، فيما حلّت بغداد الرصافة في المرتبة الأخيرة بنسبة 70.32%، وفقاً لتقرير الإغلاق الصادر عن المفوضية.

شمل التصويت الخاص للانتخابات منتسبي وزارة الدفاع الاتحادية، ووزارة الداخلية الاتحادية، ووزارة داخلية إقليم كوردستان، وجهاز مكافحة الإرهاب في العراق وإقليم كوردستان، ووزارة البيشمركة، وهيئتي المنافذ الحدودية والحشد الشعبي.

