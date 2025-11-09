بالأرقام.. النسب غير الرسمية للمشاركة في الانتخابات في دوائر محافظات الإقليم وكركوك ونينوى

أفاد مراسلو (باسنيوز) مساء اليوم الأحد 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، بالنسب غير الرسمية للمشاركة في دوائر أربيل ودهوك والسليمانية وكركوك ونينوى ضمن التصويت الخاص لانتخابات مجلس النواب العراقي.

ووفقاً للمعلومات التي تلقاها مراسلونا، جاءت النسب على النحو التالي:

دائرة أربيل: 96.40%

دائرة دهوك: 97.52%

دائرة السليمانية: 94.58%

دائرة كركوك: 66.65%

دائرة نينوى: 46.69%

الإحصائية تشير إلى أن نسبة الفرز في التصويت الخاص بمحافظة أربيل بلغت 100%، وكذلك في محافظة وفي السليمانية أيضاً، فيما بلغت نسبة فرز الأصوات في كركوك 76%، وفي نينوى 47%.

