مسرور بارزاني يثمن كفاح أعضاء وكوادر الفرع السادس للديمقراطي الكوردستاني في أوروبا



اجتمع نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسرور بارزاني، اليوم الأحد 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، مع مسؤولي وأعضاء وكوادر الفرع السادس للحزب الديمقراطي الكوردستاني في أوروبا.

وخلال الاجتماع، استعرض نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني أبرز المستجدات والتطورات على صعيد إقليم كوردستان والعراق والمنطقة، وتطرق إلى مشاريع وخطط وإصلاحات حكومة إقليم كوردستان في مختلف القطاعات، وذلك ضمن إطار تعزيز البنية التحتية اقتصادية لإقليم كوردستان.

وأشاد نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني بمساهمات وكفاح أعضاء وكوادر الفرع السادس، متمنياً لهم النجاح في مهامهم وجهودهم للدفاع عن القضايا الوطنية والكيان الدستوري لإقليم كوردستان.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية