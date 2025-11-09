نيجيرفان بارزاني يؤكد رغبة إقليم كوردستان في تطوير العلاقات مع فنلندا

بحث رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني مع سفير فنلندا الجديد لدى العراق، آنتي بوتكونين، علاقات فنلندا مع العراق وإقليم كوردستان، معبراً عن رغبة إقليم كوردستان في تطويرها.

واستقبل نيجيرفان بارزاني اليوم الأحد (9 تشرين الثاني 2025)، سفير فنلندا الجديد لدى العراق آنتي بوتكونين.

ووفقاً لبيان لرئاسة إقليم كوردستان، قدم نيجيرفان بارزاني التهاني إلى بوتكونين بمناسبة تسنّمه مهامه، مجدداً التأكيد على “دعم إقليم كوردستان الكامل لنجاح مهمته”.

من جانبه، أبدى سفير فنلندا الجديد سروره بتسنّم مهامه سفيراً لبلاده في العراق، مؤكداً على “استعداد ورغبة فنلندا في تطوير العلاقات والتعاون المشترك مع العراق وإقليم كوردستان”.

وشكّل الوضع في المنطقة عموماً، وعدة قضايا تحظى بالاهتمام المشترك، محوراً آخر للاجتماع.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية