أربيل ضمن أعرق 15 مدينة على وجه الأرض

كشفت خريطة تاريخية صادرة عن موقع “جيوماباس” المتخصص في الجغرافيا والتاريخ، عن قائمة أقدم المدن المأهولة بالسكان بشكل متواصل في العالم، تصدرتها العاصمة السورية دمشق التي يعود تاريخها إلى نحو 10 آلاف عام قبل الميلاد، فيما حلّت مدينة أربيل (هه‌ولير) العراقية في المرتبة الحادية عشرة، بكونها مأهولة منذ نحو 4 آلاف عام قبل الميلاد.

وبحسب القائمة التي تضمنت 18 مدينة من مختلف قارات العالم، فقد جاءت أريحا الفلسطينية في المرتبة الثانية، ومدينة ديار بكر في تركيا بالمرتبة الثالثة، تلتها جبيل اللبنانية ثم حلب السورية خامساً، لتبرز بذلك منطقة الشرق الأوسط كأقدم مهدٍ للحضارة الإنسانية.

وأشار التقرير إلى أن مدناً مثل الأرجوس في اليونان وبلوفديف في بلغاريا وسوسة (شوش) الإيرانية وأثينا اليونانية، احتلت مواقع متقدمة بين أعرق المدن التي حافظت على استمرارية سكنها.

أما في المراتب التالية، فقد جاءت صيدا اللبنانية عاشراً، وأربيل الحادية عشرة، تلتها خانيا في اليونان، ثم بيروت في المرتبة الثالثة عشرة، وجرجا المصرية الرابعة عشرة، بينما احتلت فارناسي الهندية وطيبة (ثيبز) اليونانية والقدس وملتان الباكستانية المراتب الأخيرة في القائمة.

ويعتمد التصنيف على الاستمرارية السكنية عبر آلاف السنين، وليس على تاريخ تأسيس المدن فقط، إذ يشير المؤرخون إلى أن كثيراً من هذه المدن ظلت مأهولة رغم تغير الإمبراطوريات وتعاقب الغزوات والحروب، وهو ما يجعلها شاهدة حية على تطور الحضارة البشرية منذ فجر التاريخ.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية