نيجيرفان بارزاني: مرحلة جديدة ستبدأ في العراق بعد الانتخابات

كشف نيجيرفان بارزاني، رئيس إقليم كوردستان ونائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، في مقابلة خاصة مع شبكة رووداو الإعلامية، عن أسرار “قوة الحزب الديمقراطي الكوردستاني”، ومستقبل العراق، ورفع الحظر التركي عن مطار السليمانية والعلاقات مع الاتحاد الوطني الكوردستاني.

وأكد نيجيرفان بارزاني على هدف الحزب الديمقراطي الكوردستاني قائلاً: “هدفنا هو الحصول على مليون صوت، ونعتقد أننا سنحصل على أكثر من ذلك”.

وشدد نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني على أن القوة الرئيسية للحزب ليست المال ولا السلاح، بل “ثقة ودعم شعب كوردستان”.

وفي المقابلة التي سُجلت وبُثت يوم الجمعة (7 تشرين الثاني 2025)، صرح نيجيرفان بارزاني لمقدم رووداو، هيفيدار أحمد، أن انتخابات 11 تشرين الثاني ستمثل “بداية جديدة” في العراق لتطبيق الدستور وحل المشاكل.

“سر قوة الحزب الديمقراطي الكوردستاني هو ثقة الشعب”

رداً على سؤال حول مصدر قوة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في الانتخابات، نفى نيجيرفان بارزاني أن تكون قوة حزبه نابعة من المال أو السلطة أو السلاح، وقال: “إذا لم يكن لديك شعب، فإن كل الأشياء الأخرى لا قيمة لها. الشرط الأول لتكون قوياً هو أن يكون الشعب معك. ونحن على يقين من أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني يحظى بدعم الشعب”.

وعزا نيجيرفان بارزاني هذه الثقة إلى “صدق” الحزب مع الناس، مشيراً إلى أنه: “ما استطعنا فعله، فعلناه، وما لم نستطع فعله، قلنا لهم إننا لا نستطيع. هذا الصدق في نضال الحزب خلق قناعة جعلت الناس يثقون به”.

مرحلة جديدة في العراق والعلاقة مع بغداد

يعتبر رئيس إقليم كوردستان الانتخابات البرلمانية الاتحادية التي ستجرى يوم الثلاثاء المقبل (11 تشرين الثاني) نقطة تحول مهمة، ويقول إنها “فرصة لفتح باب جديد في العلاقات”.

وذكر نيجيرفان بارزاني أنه بعد الانتخابات، سيدخل العراق “مرحلة جديدة” لتطبيق الدستور وإيجاد حلول للمشاكل العالقة.

وفيما يتعلق بحل المشاكل بين أربيل وبغداد، شدد نيجيرفان بارزاني على أهمية الحوار قائلاً: “بغداد هي عمقنا الاستراتيجي ويجب أن نحل المشاكل على طاولة الحوار”.

العلاقة مع الاتحاد الوطني الكوردستاني

بخصوص الخلافات بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، أكد نيجيرفان بارزاني أن الزمن الذي كانت فيه المشاكل تبقى دون حل قد ولى.

وقال رئيس إقليم كوردستان: “لقد تجاوزنا المرحلة التي يمكن أن يتدهور فيها الوضع بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي إلى درجة لا يمكننا معها إصلاحه”.

وأشار نيجيرفان بارزاني أيضاً إلى أنهم سيسعون بعد انتخابات كوردستان إلى تشكيل حكومة “تحظى بثقة جميع مكونات كوردستان”.

رفع الحظر التركي عن مطار السليمانية

كشف نيجيرفان بارزاني لأول مرة عن تفاصيل محادثاته مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بشأن إعادة فتح المجال الجوي لمطار السليمانية، وقال: “قلت له في الاجتماع إن الوقت قد حان لاتخاذ قرار بإعادة فتح المجال الجوي للسليمانية”.

وذكر رئيس إقليم كوردستان أن رجب طيب أردوغان “وافق على الفور وأجرى اتصالاً هاتفياً وحل المشكلة. بالنسبة لنا، أربيل والسليمانية ودهوك شيء واحد”.

الديمقراطي الكوردستاني مع معارضة قوية

أكد نيجيرفان بارزاني أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني يؤمن بوجود معارضة قوية وفعالة، لكنه شدد على ضرورة “اعتبار مصالح إقليم كوردستان ومكتسباته خطاً أحمر”.

وفي نهاية المقابلة، دعا نيجيرفان بارزاني أهالي إقليم كوردستان إلى المشاركة الواسعة في الانتخابات والتصويت لقائمة الحزب الديمقراطي الكوردستاني رقم 275، لأنه كما قال: “كل صوت له قيمة كبيرة ومهم بالنسبة لنا”.

