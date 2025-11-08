مؤسسة بارزاني الخيرية تسدد ديون مواطنين بقيمة مليون دولار

ضمن إطار مشروع تسوية الديون، قامت مؤسسة بارزاني الخيرية بسداد ديون آلاف المواطنين في إقليم كوردستان، ولم يعد أصحاب المحلات يطالبونهم بديونهم.

وتعتمد آلاف الأسر في إقليم كوردستان، على الاقتراض من الأسواق والمحلات للحصول على احتياجاتهم اليومية، وبسبب عدم دفع الرواتب في وقتها وتعرض الإقليم لضغوطات أزمة مالية كبيرة، لم يتمكن الكثير من هؤلاء المواطنين الذين اشتروا بضائع بالدين من سداد ديونهم، فقامت مؤسسة بارزاني الخيرية بحل مشكلة جزء من هؤلاء المواطنين وسداد ديون بعضهم.

موسى أحمد، رئيس مؤسسة بارزاني الخيرية، قال في مؤتمر صحفي حضره مراسل (باسنيوز): “بتعاون حكومة إقليم كوردستان وعدد من التجار المحليين، نفذت مؤسسة بارزاني الخيرية هذا المشروع الذي استفادت منه العديد من الأسر”.

وفقًا لمعلومات سعيد عبد الله، مراسل (باسنيوز)، استفادت 5773 أسرة من المشروع، وتمت تسوية ديونهم لدى 115 صاحب محل، وبلغ إجمالي الديون المسددة مليار و29 مليون و955 ألف دينار.

