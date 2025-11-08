مرصد العراق الأخضر يشيد بتطبيق محافظات كوردستان لتعليمات الدعاية الانتخابية

كشف مرصد العراق الأخضر، اليوم السبت، أن مرشحي الانتخابات البرلمانية أضرّوا بالبيئة بشكل عام خلال الحملة الإعلامية التي بدأت في الثالث من تشرين الأول الماضي.

وقال المرصد، بمناسبة بدء فترة الصمت الإعلامي للمرشحين، إنهم لم يتحملوا رؤية الأشجار خضراء، وخاصة المعمرة منها في مناطق بغداد وباقي المحافظات، فاستخدموها لتعليق دعاياتهم، مما أدى إلى تضرر نحو 300 ألف شجرة سواء بالقطع أو تكسير الأغصان أو تثبيت المسامير على جذوعها خلال مدة الحملة الإعلامية التي استمرت 36 يوماً.

وأكد المرصد أنه ذكر في بيان سابق أن التضرر شمل أيضاً البنى التحتية والجزرات الوسطية التي تم تأهيلها وزراعتها والعناية بها، حيث شمل التخريب أدوات السقي والنافورات والاهتمام بها من قبل أمانة بغداد والبلديات في المحافظات، لافتاً إلى أن المرشحين تعمدوا تخريبها وتشويه صورة جميع المناطق.

وأوضح المرصد أن المرشحين لم يكتفوا بعرض صورهم في الشوارع، بل قام بعضهم بلصق الصور على أعمدة الكهرباء، رغم التحذيرات من قبل أمانة بغداد والمفوضية بضرورة الابتعاد عن وضع هذه اللواصق، كونها يصعب إزالتها بعد انتهاء الحملة الإعلامية.

وبين المرصد أن الأمانة توعدت المخالفين بغرامات كبيرة نتيجة مخالفتهم تعليماتها الصادرة قبل بدء الحملة، إضافة إلى المبالغ التي ستستوفى من التأمينات لإزالة الصور “الضارة بالبيئة”، مؤكدةً أنها ستقوم بإزالة هذه الصور خلال الأيام القادمة عبر ملاكاتها المخصصة لهذا الغرض.

ودعا المرصد إلى ضرورة وضع عقوبات أشد صرامة تشمل حسن السيرة والسلوك لكل من يخالف تعليمات الدعاية الانتخابية خلال المرحلة القادمة، مشيراً إلى أن تعليق الصور بهذا الشكل يعد سلوكاً بعيداً عن الحضارة.

وجدد المرصد التأكيد على التزام محافظات إقليم كوردستان الأربع بأصول الدعاية الانتخابية، نظراً لوجود عقوبات صارمة بحق المرشحين المخالفين.

وأضاف أن عدم وجود صور في الجزرات الوسطية جاء نتيجة الاتفاق مع شركات مختصة لوضع صور المرشحين على شاشات إلكترونية يسهل رفعها أو استبدالها بعد انتهاء الحملة الإعلامية.

وانطلق اليوم السبت 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، في عموم العراق الصمت الانتخابي، قبل يوم من التصويت الخاص المقرر غداً الأحد، ويومين من التصويت العام لانتخابات مجلس النواب العراقي المقرر إجراؤه يوم الثلاثاء المقبل.

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق قد أعلنت يوم أمس الجمعة، أن الصمت الانتخابي سيبدأ اعتباراً من الساعة السابعة من صباح اليوم السبت 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، استعداداً لعملية التصويت الخاص والعام.

وكانت الحملات الدعائية الخاصة بالانتخابات قد انطلقت في 3 تشرين الأول/أكتوبر 2025، واستمرت حتى صباح اليوم السبت، مع بدء فترة الصمت الانتخابي.

وقبل انطلاق الحملات بيوم واحد، صادقت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على أسماء 7,768 مرشحاً يتنافسون على 329 مقعداً في مجلس النواب العراقي.

