مفوضية الانتخابات: التصويت الخاص يبدأ عند السابعة صباحاً بمشاركة أكثر من مليون و300 ألف ناخب

أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم السبت، أن التصويت الخاص يبدأ الساعة السابعة صباحاً بمشاركة أكثر من مليون و300 ألف ناخب.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي في بيان: إن “التصويت الخاص للعسكريين سيبدأ يوم غد الأحد عند الساعة السابعة صباحاً، ويستمر حتى الساعة السادسة مساءً بمشاركة 1313890 ناخباً عسكرياً”، لافتة الى أن “عدد مراكز الاقتراع المخصصة للعسكريين بلغت 809 مراكز اقتراع، فيما بلغ عدد محطات الاقتراع 4501 محطة”.

وأضافت أنه “فيما يخص التصويت الخاص للنازحين الذي سيبدأ بنفس اليوم عند الساعة السابعة صباحاً، ويستمر حتى الساعة السادسة مساءً بمشاركة 26538 ناخباً نازحاً و27 مركز اقتراع و97 محطة اقتراع”.

