كانوا معتقلين في ليبيا.. وصول 25 من مواطني كوردستان إلى أربيل

أفادت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الجمعة، بوصول 25 شاباً إلى مطار أربيل الدولي، بعد نحو شهرٍ من إطلاق سراحهم في ليبيا.

وأوضحت دائرة الإعلام والمعلومات في بيانٍ لها، إن فرق من وزارة الداخلية ودائرة العلاقات الخارجية رافقت المفرج عنهم في مطار أربيل الدولي، وأجرت فرق طبية الفحوصات اللازمة لصمان سلامتهم الصحية، قبل أن يعودوا الشباب الـ 25 إلى ذويهم.

وكانت دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان، قد أعلنت في الـ 3 من سبتمبر أيلول الماضي، عن تأمين إطلاق سراح 25 شاباً كوردياً كانوا محتجزين في ليبيا، تمهيداً لإعادتهم إلى الإقليم خلال الأيام المقبلة.

وقالت الدائرة في بيانها إن العملية جرت بالتنسيق والتعاون بين سفارة العراق في ليبيا ودائرة العلاقات الخارجية في الإقليم، حيث جرى تحديد أماكن المحتجزين والتوصل إلى إطلاق سراحهم.

وأشار البيان إلى أن جميع الإجراءات الخاصة بإعادتهم إلى الوطن، من إصدار جوازات السفر وتأمين تذاكر العودة، قد استُكملت برعاية ومتابعة مباشرة من رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، على أن يتم نقلهم إلى أربيل في العاشر من الشهر الجاري.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية