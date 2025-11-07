دانة غاز تعلن رفع انتاج الطاقة بحقل خورمور باقليم كوردستان

أعلنت شركة دانة غاز الاماراتية، أكبر شركة خاصة عاملة في قطاع الغاز الطبيعي في منطقة الشرق الأوسط، اليوم الجمعة (7 تشرين الثاني 2025) عن نتائجها المالية للأشهر التسعة الأولى المنتهية في 30 أيلول 2025، مشيرة الى رفع انتاج الطاقة بحقل خورمور باقليم كوردستان.

وذكرت الشركة في بيان لها أنها سجّلت أرباحاً صافية بلغت 379 مليون درهم اماراتي (103 ملايين دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، مقارنةً بـ 410 ملايين درهم (112 مليون دولار) خلال الفترة ذاتها من عام 2024.

بلغت إيرادات الفترة 935 مليون درهم (255 مليون دولار)، مقارنة بمليار درهم (286 مليون دولار) في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.

ويُعزى الانخفاض في الربحية بنسبة 8% بشكل رئيسي إلى تراجع الإنتاج في مصر وانخفاض متوسط أسعار خام برنت خلال عام 2025، (71 دولاراً للبرميل مقابل 83 دولاراً للبرميل في الفترة نفسها عام 2024)، وفي المقابل، فقد أسهمت الزيادة في أسعار الغاز في مصر عقب توقيع اتفاقية دمج مناطق الامتياز في تعويّض هذا الإنخفاض جزئياً.

وحافظ الأداء العام للشركة على قوته خلال الفترة، مدعوماً بالتميز التشغيلي المستمر في إقليم كوردستان العراق والنجاح في الإنجاز المبكر لمشروع (خورمور 250) في تشرين الأول 2025.

تُضيف المنشأة الجديدة قدرة معالجة للغاز تبلغ 250 مليون قدم مكعب قياسي (مقمق) يومياً إلى حقل خورمور، مما يرفع إجمالي الطاقة الإنتاجية للحقل بنسبة 50% ويعزز إمكانات الإنتاج المستقبلية بشكل كبير.

من المتوقع أن تُسهم هذه التوسعة، عند تشغيلها بكامل طاقتها، في تعزيز إيرادات الشركة بنسبة تصل إلى 35%، مما يُمثل إضافة نوعية لإيرادات الشركة وتدفقاتها النقدية. ويُمثل هذا الإنجاز أحد أهم إنجازات البنية التحتية للطاقة التي يُنفذها القطاع الخاص في العراق خلال السنوات الأخيرة، ويُبرهن على قدرة دانة غاز على تنفيذ المشاريع المعقدة.

كما حافظت الشركة على تقدم مُطّرد في مصر ضمن برنامجها الاستثماري البالغة قيمته 100 مليون دولار، حيث تتواصل أنشطة الحفر وإعادة استكمال الآبار في أعقاب النتائج الناجحة المُحققة في بئري (بيجونا 2) و(بلسم 3) في وقت سابق من هذا العام، بهدف تعزيز الإنتاج من الحقول القائمة.

بهذا الصدد، قال ريتشارد هول، الرئيس التنفيذي لشركة دانة غاز إنه “على الرغم من بيئة أسعار النفط المنخفضة، فقد حافظت أعمالنا على مرونتها، حيث أُنجز مشروع خورمور 250 بنجاح ليشكل محطة رئيسية ستُعزز من قدراتنا الإنتاجية وتحقق أثراً مالياً إيجابياً في السنوات المقبلة”.

وأضاف: “إلى جانب ذلك، يبرهن برنامجنا الاستثماري في مصر وخططنا لتطوير حقل جمجمال في إقليم كوردستان العراق على التزامنا بمشاريع التوسعة والنمو، كما نواصل تركيزنا على الحفاظ على توزيعات أرباح مستدامة لمساهمينا، بينما نبني على هذه الإنجازات ونواصل أداءنا التشغيلي والمالي القوي”.

نجحت دانة غاز وشركاؤها في إنجاز مشروع توسعة الغاز (خورمور 250) في تشرين الأول 2025، وذلك قبل ثمانية أشهر من الموعد المُعدّل لإنجازه، مما يُعد إنجازاً تشغيلياً استثنائياً.

تضيف هذه التوسعة 250 مقمق يومياً من طاقة معالجة الغاز الجديدة، إلى جانب 460 طناً مترياً من الغاز البترولي المسال و7.000 برميل من المكثفات، مما يرفع إجمالي الطاقة الإنتاجية لحقل خورمور إلى 750 مقمق يومياً.

يعزز هذا المشروع من القدرة التشغيلية للشركة والتزامها بدعم احتياجات الطاقة المتنامية في إقليم كوردستان العراق، وضمان إمدادات غاز موثوقة لتوليد الكهرباء.

واستمرت عمليات الإنتاج في حقل خورمور بشكل طبيعي، مواصلةً إمداد الغاز النظيف إلى محطات توليد الطاقة التي تُلبي أكثر من 85% من احتياجات الكهرباء في إقليم كوردستان العراق، وهو ما يُسهم في دعم التنمية الاقتصادية المحلية. ومع دخول مشروع خورمور 250 حيز التشغيل الآن، يُتوقع أن ينعكس أثر زيادة الطاقة الإنتاجية على معدلات الإنتاج اعتباراً من الربع الأول لعام 2026.

وتتطلع الشركة مستقبلاً إلى تركيز جهودها في إقليم كوردستان على تسريع وتيرة تطوير حقل جمجمال ضمن برنامج استثماري بقيمة 160 مليون دولار، كخطوة استراتيجية لتعزيز الإنتاج.

يجري العمل حالياً على حفر ثلاثة آبار وتركيب وحدة اختبار إنتاج موسعة، بهدف تحقيق إنتاج مبكر من الغاز بمعدل 75 مقمق يومياً بحلول النصف الأول من عام 2027، لتعزيز إمدادات الغاز من الحقل، بحسب بيان الشركة.

ويواصل الغاز الطبيعي من حقل خورمور دعم توليد الكهرباء في جميع أنحاء إقليم كوردستان، ليحل محل وقود الديزل ويُسهم في تخفيضات كبيرة في الانبعاثات الكربونية، وهو ما يدعم الأهداف البيئية للإقليم.

بلغ إجمالي السيولة النقدية لدانة غاز 671 مليون درهم (183 مليون دولار) كما في 30 أيلول 2025، تشمل 550 مليون درهم (150 مليون دولار) مُحتفظ بها لدى “بيرل بتروليوم”، وبلغت السيولة النقدية المُحتفظ بها لدى الشركة 66 مليون درهم (18 مليون دولار).

وبلغ إجمالي الدفعات النقدية التي استلمتها الشركة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 نحو 671 مليون درهم (183 مليون دولار)، شملت 550 مليون درهم (150 مليون دولار) من إقليم كوردستان و121 مليون درهم (33 مليون دولار) من مصر، مما يُظهر استمرار تحصيل المستحقات.

فيما بلغت مستحقات الشركة 319 مليون درهم (87 مليون دولار) في مصر و278 مليون درهم (76 مليون دولار) في إقليم كوردستان العراق بنهاية الفترة المالية.

وتواصل الشركة مناقشاتها مع حكومة إقليم كوردستان العراق والسلطات المصرية لضمان انتظام الدفعات في مواعيدها، وهو أمر حيوي لاستدامة العمليات ودعم الاستثمارات المخطط لها مستقبلاً، حسب البيان.

يشار الى أن دانة غاز هي أول وأكبر شركة خاصة في مجال الغاز الطبيعي في الشرق الأوسط، تأسست في كانون الأول 2005 وهي مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

تمتلك الشركة أصولاً في مجالات الاستكشاف والإنتاج في إقليم كوردستان ومصر والإمارات العربية المتحدة.

