الرئيس بارزاني يحذر من محاولات الأعداء لتقويض تجربة كوردستان ونشر المخدرات

اجتمع الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الخميس 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، في بيرمام، مع مسؤولي وكوادر الفرع السادس للحزب الديمقراطي الكوردستاني في أوروبا.

في بداية الاجتماع، رحّب الرئيس بارزاني بالحضور، معبّراً عن سعادته بعودتهم ودعمهم لإنجاح قائمة الحزب الديمقراطي الكوردستاني رقم 275. واستعرض الرئيس بارزاني خلال حديثه الدور البارز والجهود المستمرة لرفاق المهجر في تعزيز القضايا القومية والوطنية، متمنياً لهم دوام النجاح والتوفيق.

واستعرض الرئيس بارزاني بإيجاز العملية السياسية في العراق والمنطقة وإقليم كوردستان، وتحدث عن الانتخابات المقبلة لمجلس النواب العراقي، كما ناقش المبادئ الأساسية للدستور الدائم للعراق وتطبيق مواده، التي شكلت سبباً رئيسياً لظهور العديد من المشكلات والعوائق بين أربيل وبغداد. وشدد الرئيس بارزاني على أن الالتزام بتنفيذ مواد الدستور يمثل العامل الرئيسي لتحقيق الاستقرار والتنمية وتعزيز التعايش.

في جزء آخر من كلمته، قدم الرئيس بارزاني لمحة موجزة عن الظلم والجرائم التي ارتكبتها الأنظمة العراقية المتعاقبة بحق شعب كوردستان، وقال إنه بعد كل هذا الظلم والدمار الذي لحق بشعب كوردستان، فإن إقليم كوردستان اليوم يمتلك كياناً سياسياً، وفي هذا الإطار، ورغم وجود التحديات والعوائق المستمرة، فإن الإقليم يبذل جهوداً مكثفة لتطوير وإعمار مدنه وبلداته دون تمييز، وقد تم إنجاز مشاريع ضخمة، وتنفيذ الجزء الأكبر من هذه المشاريع بجهود محلية.

وأبلغ الرئيس بارزاني الحضور بأنه كما ناضلوا في الماضي بروح البيشمركة، يجب عليهم الاستمرار في التصدي للمحاولات التي تستهدف الشعب والحكومة وإقليم كوردستان بشكل عام. مشيراً إلى أن الأعداء يحاولون تدمير تجربة إقليم كوردستان من خلال خطط مختلفة، وخاصة من خلال نشر المخدرات في المجتمع.

الرئيس بارزاني شدد على الحضور ضرورة أن نعتمد على أنفسنا وألا ننتظر المساعدة من أحد. ففي التاريخ، من الواضح أنه عندما تعرضت كوردستان لموقف خطير وهجمات الأعداء، كانت قوات البيشمركة وحدها من دافعت عن أرض وكرامة الكوردستانيين.

وفي ختام كلمته، قال الرئيس بارزاني: نحن نعتمد على الله وشعبنا، لذلك لن نساوم على الحقوق المشروعة لشعبنا في أي وضع وتحت أي ضغط.

