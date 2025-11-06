رئيس حكومة إقليم كوردستان يتفقد مشروع سد دوين

تفقد رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم الخميس 6 تشرين الثاني 2025، مشروع سد دوين، قيد الإنشاء، ويزور قلعة دوين.

وتتواصل الأعمال في مشروع سد دوين الاستراتيجي، ومن المتوقع بدء تجميع المياه في المشروع في أوائل عام 2027.

وبعد اكتماله، سيكون سد دوين قادراً على تجميع 100 مليون متر مكعب من المياه، على غرار مشروع سد كومسبان.

المشروع يعتبر شاملاً، بالإضافة إلى فوائده في تجميع المياه، حيث يشمل أيضاً تطوير طرق النقل المتعددة. ويأتي ذلك نظراً لأن المنطقة نائية وخدماتها كانت محدودة في السابق. وسيوفر السد فوائد كبيرة للسياحة، والثروة السمكية، وتوفير المياه للأراضي الزراعية الواقعة أسفل السد.

في قلب تضاريس كوردستان الوعرة، وتحديدًا في واديٍ يقع بين جبلي دوين وكَرو برايمان، وعلى مقربة من القلعة التاريخية التي تحمل ذات الاسم وتحرس الجبال منذ أكثر من خمسة قرون، يتشكل مشروع تنموي ضخم سيغير وجه المنطقة إلى الأبد: سد دوين، ثالث أكبر سد في إقليم كوردستان بعد سدّي دوكان ودربندخان.

أُرسي حجر الأساس للمشروع في 16 أيلول 2024، على يد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، الذي أكد أن “سد دوين سيساهم في تحويل المنطقة إلى مركز سياحي واقتصادي مهم”.

مشروع إنشائي محلي 100%

المشروع، الذي تنفذه مجموعة سينِك الإنشائية وبأيدٍ كوردية خالصة، يأتي بعد دراسات ميدانية وجيولوجية وهيدرولوجية مكثفة، أكدت ملاءمة الوادي ليكون موقعًا مثالياً لإنشاء السد. وقد شملت الدراسات عمليات مسح جوي باستخدام طائرات درون متخصصة، وفحوصًا للتربة امتدت حتى عمق 80 مترًا تحت الأرض لتحديد الطبقات الصالحة لبناء هيكل السد.

مواصفات طبيعية استراتيجية

تشير الدراسات إلى أن الموقع يتمتع بمؤهلات فريدة، من أبرزها:

وجود حوض طبيعي يمتد على مساحة 5 كيلومترات مربعة، ويتسع لـ 100 مليون متر مكعب من المياه، بطول 4.5 كلم وعرض يصل إلى كيلومترين.

مرور رافد دوين داخل الوادي، بمساحة حوض مائي تبلغ 217 كلم²، قادماً من جبل سفين.

وجود مضيق طبيعي بين الجبلين مناسب تمامًا لبناء جسم السد.

الإطلالة التاريخية لقلعة دوين، التي ستكون على مشارف بحيرة السد، مما يمنح المشروع بعدًا سياحيًا وثقافيًا.

تصميم فني وهندسي رائد

سد دوين سيكون من نوع السدود الكونكريتية (Gravity Dam)، وسيستند على قاعدة بعرض 80 مترًا وطول 340 مترًا، مبنية بالكامل من الأسمنت الصلد. ويمتد ارتفاعه من 500 متر فوق مستوى سطح البحر عند القاعدة إلى 580 مترًا في حالة الامتلاء الكامل.

ويخطط لإنشاء شبكة طرق بطول 40 كيلومترًا لربط السد بمناطق شقلاوة، قرية كراو، وأربيل، بدأت الأعمال فيها فعليًا، بما في ذلك طريق استراتيجي بطول 1.5 كيلومتر فوق جسم السد.

أهداف السد ومردوده المستقبلي

سد دوين ليس مجرد مشروع بنية تحتية، بل رؤية متكاملة للتنمية المستدامة. ومن أبرز أهدافه:

تخزين وتنظيم المياه لتحسين البيئة ومكافحة الجفاف.

تعزيز النظام الزراعي عبر تحسين الري.

تنمية السياحة البيئية والثقافية.

إنتاج الطاقة عبر محطة كهرباء مائية مستقبلية.

تربية الأسماك وتنمية الثروة الحيوانية.

إنشاء مرافق لمعالجة مياه الصرف الصحي قبل دخولها إلى بحيرة السد.

مرحلة الإنجاز والتوقيت الزمني

المخطط الزمني للمشروع يمتد على أربع سنوات:

3 سنوات لإنشاء السد والبنية التحتية، والسنة الرابعة مخصصة لمرحلة امتلاء الخزان، الذي سيستغرق سنتين بمعدل 50 مليون متر مكعب سنويًا، بحسب بيانات تدفق نهر دوين.

جهود بيئية متقدمة

أجرت الجهات المختصة دراسة بيئية شاملة للموقع شملت جودة الهواء والماء والنظام البيئي المحلي، وأوصت بإنشاء محطات لمعالجة المياه على مجرى النهر قبل دخوله إلى بحيرة السد، وذلك لحماية جودة المياه والحفاظ على التنوع الحيوي.

سد دوين ليس مجرد مشروع إنشائي، بل شاهد حي على قدرة الكفاءات المحلية في تحويل التضاريس الصعبة إلى منجزات استراتيجية، تتكامل فيها البيئة، السياحة، الطاقة، والاقتصاد، لتشكل لوحة تنموية واعدة في كوردستان.

