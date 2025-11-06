شركة “DNO”: نخطط لرفع الإنتاج اليومي للنفط في إقليم كوردستان إلى 100 ألف برميل

أصدرت شركة النفط النرويجية “DNO” تقريرها المالي للربع الثالث من عام 2025، والذي وصفته بـ”ربع التحول”، وأعلنت أن إيراداتها وأرباحها سجلت أرقاماً قياسية.

في أهم تطور يخص إقليم كوردستان، أكدت الشركة استئناف صادرات النفط عبر خط أنابيب كوردستان-تركيا بعد توقف دام عامين ونصف العام.

في الوقت نفسه، تخطط الشركة لبدء حفر آبار جديدة بحلول نهاية هذا العام، وتهدف إلى رفع مستوى الإنتاج في حقلي طاوكي وبيشابور إلى 100 ألف برميل يومياً.

تطورات إقليم كوردستان: عودة الأمل بعد التحديات

أوضحت شركة “DNO” التي تمتلك وتدير 75% من حصص حقل طاوكي، أن الربع الثالث كان مليئاً بالأحداث المتناقضة. فمن ناحية، انخفض إجمالي إنتاج حقلي طاوكي وبيشابور بنسبة 38% ليصل إلى متوسط 46,600 برميل يومياً. ويعود سبب هذا الانخفاض إلى الأضرار التي لحقت بمنشآتها جراء عدة هجمات بطائرات مسيرة في منتصف شهر تموز.

ومن ناحية أخرى، تمكنت الشركة من تجاوز الوضع من خلال “إصلاحات سريعة”، وأعلنت أن مستوى الإنتاج الحالي قد ارتفع إلى ما يقارب 75,000 برميل يومياً.

وتتوقع الشركة أن يصل إجمالي الإنتاج في حقل طاوكي إلى 80,000 برميل بحلول نهاية هذا العام، مما يرفع صافي إنتاج “DNO” في كوردستان إلى ما يقارب 60,000 برميل يومياً.

وكان الخبر الأهم هو استئناف الصادرات، حيث جاء في البيان: “نفط كوردستان يصل مرة أخرى إلى الأسواق الدولية عبر خط أنابيب العراق-تركيا. فبعد توقف دام عامين ونصف العام، استؤنفت الصادرات في نهاية شهر أيلول”.

ولتوفير التمويل اللازم للاستثمارات الجديدة، واصلت “DNO” بيع حصتها من النفط للمشترين المحليين بسعر يقارب 30 دولاراً للبرميل الواحد بأسلوب “الدفع النقدي والاستلام الفوري”. وفي إطار اتفاق مع حكومة إقليم كوردستان، أوصلَ هؤلاء المشترون لاحقاً، النفط إلى خط أنابيب التصدير.

الخطة المستقبلية: حفر 8 آبار جديدة وهدف الـ 100 ألف برميل.

أعلنت الشركة عن خطة طموحة لتوسيع الإنتاج في إقليم كوردستان:

– ستبدأ أعمال الحفر في حقلي طاوكي وبيشابور مجدداً بحلول نهاية هذا العام.

– جُهّزت منصتا الحفر “DQE-51” و “Sindy” لحفر 8 آبار جديدة في عام 2026.

– يتمثل الهدف النهائي للشركة في رفع مستوى الإنتاج الإجمالي للحقلين إلى 100,000 برميل يومياً.

بلغ إجمالي إنتاج شركة “DNO” في الربع الثالث 115,400 برميل من المكافئ النفطي يومياً. ويتوزع هذا الحجم على النحو التالي:

– 77,300 برميل في بحر الشمال، (بما في ذلك حصص Sval Energy).

– 34,900 برميل في إقليم كوردستان.

– 3,100 برميل في غرب أفريقيا.

كان هذا الربع استثنائياً للشركة من الناحية المالية. بلغت إيرادات الشركة 547 مليون دولار، ووصلت أرباحها التشغيلية إلى 222 مليون دولار، وكلاهما أكثر من ضعف ما كانا عليه في الربع السابق. كما بلغ صافي الربح 20 مليون دولار.

بيجان موسافر رحماني، الرئيس التنفيذي لشركة “DNO”، أشاد في تصريح له بفريق عمله قائلاً: “من خلال إظهار كيف يمكن وضع الاكتشافات النفطية والغازية في طور الإنتاج في وقت قياسي، نأمل ألا نسرّع فقط عملية تمويل اكتشافاتنا الخاصة، بل أن نبدأ أيضاً حقبة جديدة قبالة السواحل النرويجية”.

يشير هذا إلى مشروع كيوتكاكي “Kjøttkake” الذي تطوره “DNO” بالتعاون مع “Aker BP”، ومن المتوقع أن يدخل حيز الإنتاج في غضون ثلاث سنوات فقط، وهو نصف الوقت المعتاد وفقاً للمعايير النرويجية.

كما أعلنت الشركة عن توقيعها اتفاقيات تمويل جديدة ترفع إجمالي تسهيلاتها المالية إلى أكثر من 900 مليون دولار. وفي الوقت نفسه، قرر مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 0.375 كرونة نرويجية لكل سهم.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية