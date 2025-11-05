مسؤول بالديمقراطي الكوردستاني: لا يمكن تسمية رئيس الوزراء العراقي المقبل بدون الكورد

صرح جعفر إيمينكي، مسؤول قسم الانتخابات في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، أن رئيس الوزراء العراقي المقبل “لن يتم تسميته بدون الكورد”.

وحول تقسيم انتخابات العراق إلى 18 دائرة انتخابية، قال إيمينكي، الأربعاء (5 تشرين الثاني 2025)، في ندوة بمدينة دهوك: “في البداية، كان من المفترض أن تكون دائرة انتخابية واحدة، حيث الأصوات الأكثر تعني مقاعد أكثر، لكن نشأ خوف من أن يشارك الكورد بفعالية في الانتخابات، بينما تكون مشاركة العرب قليلة، فيصبح الكورد أغلبية”.

ويصف جعفر إيمينكي ذلك بأنه “فهم خاطئ”، مضيفاً: “النظام الانتخابي للعراق وُضع في البداية على أساس عقلاني يخدم مصلحة العراق، لكن تم التلاعب به لاحقاً لمصلحة مكون معين”.

ويقول المسؤول في الحزب الديمقراطي الكوردستاني: “لقد ارتُكب خطأ كبير بتقسيم المقاعد على عدة دوائر، لأنه لا يمكن تحديد مقاعد ودوائر للمحافظات دون إجراء تعداد سكاني. فالتعداد يهدف إلى توزيع المقاعد بعدالة، لا لتعديل القانون لغرض معين”.

وقسّم إقليم كوردستان إلى أربع دوائر انتخابية في انتخابات 2024، وهو ما يعتبره جعفر إيمينكي “نقصاً” لإقليم كوردستان، قائلاً: “هذا النقص موجود أيضاً في إقليم كوردستان”.

ويستشهد المسؤول في الحزب بمثال رواندا في أفريقيا: “لقد تحولوا من حرب أهلية إلى دولة تتجه إليها أنظار الاستثمار العالمي، حيث وضعوا نظاماً يتألف فيه برلمان البلاد من 80 مقعداً، خُصص 53 منها لدائرة انتخابية واحدة”، داعياً إلى أن يكون العراق دائرة انتخابية واحدة أيضاً لتصبح الأصوات أساس التمثيل في البرلمان.

ويصف جعفر إيمينكي تخصيص كوتا للنساء في البرلمان بالشكل الحالي بأنه “إهانة” للمرأة، قائلاً إنه يجب عليهن منافسة الرجال للوصول إلى البرلمان بدلاً من تخصيص عدد من المقاعد لهن.

وحول دور الكورد في الحكومة المقبلة، يقول جعفر إيمينكي: “الكورد مستعدون للتغييرات. في المرحلة المقبلة، لن يتم تسمية رئيس للوزراء بدون الكورد، والحكومة المقبلة لن تنجح إذا لم يكن الكورد جزءاً منها، كما أن سياسة العراق في المنطقة لن تدار بدون الكورد”.

ويرى المسؤول في الحزب أن التغييرات في المنطقة لا تزال مستمرة ونتائجها لم تظهر بعد، ولهذا فإن الحل، كما يقول جعفر إيمينكي، هو: “يجب أن نعيد العراق إلى نقطة يصبح فيها دولة مؤسسات. حتى لو كان لدينا 50 مقعداً، فالمهم هو وجود دولة مؤسساتية”.

يخوض الحزب الديمقراطي الكوردستاني انتخابات الدورة السادسة للبرلمان العراقي بـ 175 مرشحاً، ولديه مرشحون في 7 محافظات، كما يدعم مرشحاً كوردياً فيلياً في بغداد.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية