كهرباء إقليم كوردستان: 4 ملايين و500 ألف مواطن يحظون بخدمة الكهرباء المستمرة

أعلنت وزارة الكهرباء في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء 5 تشرين الثاني / نوفمبر 2025، أن 4 ملايين و500 ألف مواطن في إقليم كوردستان، يحظون بخدمة الكهرباء المستمرة دون انقطاع على مدار اليوم.

وبحسب بيان الوزارة، “قرابة أربعة ملايين وخمسمائة ألف مواطن في مختلف مدن وبلدات الإقليم يحصلون على الكهرباء لمدة 24 ساعة يوميًا ليلاً ونهارًا، في إطار خطة تطوير منظومة الطاقة”.

يأتي هذا التقدّم ضمن مشروع “روناكي” الذي أطلقه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في تشرين الأول 2024، والذي يهدف إلى توفير الكهرباء المجهزة من الشبكة الوطنية بشكل كامل لجميع المنازل والأنشطة التجارية في الإقليم بحلول نهاية عام 2026.

ويعد هذا المشروع واحدًا من أهم المشاريع الاستراتيجية لتحسين مستوى الخدمات العامة وتعزيز استقرار قطاع الطاقة في كوردستان، بما يسهم في دعم الحياة اليومية للمواطنين وتشجيع الاستثمار والنمو الاقتصادي.

وكانت وزارة الكهرباء في حكومة إقليم كوردستان، أعلنت الخميس الماضي، أن حوالي 4.5 مليون مواطن، أي ما يعادل نحو 70% من سكان الإقليم، باتوا يستفيدون الآن من الكهرباء على مدار الساعة ضمن مشروع “روناكي”.

وقالت الوزارة في بيان، إنه بهذه الخطوة ستتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة لمراكز مدينتي سوران و زاخو، ويتم حالياً التحضير لانضمام مدينة رابرين إلى مشروع روناكي قريباً.

وأشار البيان إلى أنه في الشهر الماضي أصبحت حلبجة أول محافظة في العراق و ‌إقليم کوردستان تتمتع بالكهرباء دون انقطاع من خلال مشروع روناكي.

وبحسب البيان، يستفيد من المشروع في محافظة أربيل نحو 1.935 مليون مواطن من بين 504 ألف مشترك، وفي السليمانية يستفيد حوالي 1.345 مليون مواطن من بين 351 ألف مشترك، وفي دهوك 495 ألف مواطن من بين 134 ألف مشترك، بينما في حلبجة يستفيد 135 ألف مواطن من بين 38 ألف مشترك، وفي سوران 144 ألف مواطن من بين 39 ألف مشترك، وفي زاخو حوالي 238 ألف مواطن من بين 65 ألف مشترك، ليصل إجمالي المستفيدين إلى نحو 4.292 مليون مواطن من بين 1.131 مليون مشترك.

كما أشارت الوزارة إلى أنه تم حتى الآن إيقاف تشغيل نحو 3,700 مولد أهلي يعمل بالديزل، ما يمثل أكثر من 50% من إجمالي المولدات في إقليم كوردستان، فيما تخطط حكومة الإقليم بحلول نهاية عام 2026 لإيقاف أكثر من 7,000 مولد آخر يعمل بالديزل.

وأوضح البيان أن إيقاف المولدات أسهم في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون السنوية بما يقارب 410 آلاف طن في أربيل، و112 ألف طن في السليمانية، و70 ألف طن في دهوك، و15 ألف طن في حلبجة، و23 ألف طن في سوران، و60 ألف طن في زاخو، ليصل الإجمالي إلى نحو 690 ألف طن.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية