رئيس إقليم كوردستان يهنئ البروفيسور د. رشاد ميران لنيله جائزة (بوشكين)

تقدم رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، بالتهاني الحارة للبروفيسور د. رشاد ميران لنيله جائزة (بوشكين) من الدولة الروسية يوم أمس في مراسم خاصة وفي يوم الاتحاد القومي الروسي بقصر الكرملين، وتقديم الجائزة له من قبل فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية.

وقال رئيس الإقليم خلال بيان: إن “أعمال وجهود البروفيسور د. رشاد ميران، بصفته متخصصاً في علم الاجتماع الكوردي وعالماً إثنوغرافياً، وفي تعزيز علاقات روسيا مع الكورد وخاصة في مجالات الثقافة واللغة والأدب والتاريخ، هي محل ثناء وتقدير، نرجو له دوام الموفقية”.

ومنح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء 4 تشرين الثاني (نوفمبر) 2025، وسام “بوشكين” إلى الأكاديمي الكوردي البارز البروفسور رشاد ميران، تقديراً لإسهاماته في مجالات الثقافة والفنون والعلوم الإنسانية.

وأقيم حفل التكريم الرسمي في قصر الكرملين بموسكو، تزامناً مع احتفالات روسيا بـ”يوم الوحدة الوطنية”، حيث قلّد بوتين البروفيسور رشاد ميرن الوسام، ليكون بذلك أول كوردي ينال هذه الجائزة الرفيعة منذ تأسيسها عام 1999، والتي تُمنح للشخصيات المتميزة في الحفاظ على الثقافة الروسية ونشرها وتعزيز التواصل الإنساني.

وخلال كلمته في الحفل، أكد البروفيسور ميران على عمق العلاقات التاريخية والثقافية بين كوردستان وروسيا.

مشيراً إلى أنه بصفته باحثاً في علم الإنسان (إثنوغرافياً) كان دوماً من الداعمين للتعاون الثقافي بين الجانبين.

من جانبه، دعا الرئيس الروسي إلى توسيع فرص تعلم اللغة الروسية في كوردستان، بهدف تعزيز التواصل الثقافي واللغوي بين الشعبين.

وفي ختام الحفل، أعرب ميران عن شكره وامتنانه للرئيس بوتين، موجهاً كلمته باللغتين الكوردية والروسية.

من جانبه، أصدر اتحاد كتاب كوردستان – فرع أربيل بياناً هنأ فيه البروفيسور رشاد ميران على نيله الوسام، ووصف الحدث بأنه إنجاز كبير للمثقفين الكورد.

مشيرا إلى أنه يمثل اعترافاً عالمياً بإسهامات الأكاديميين الكورد في مجالات الثقافة والعلوم.

من جهته، قدّم محافظ أربيل أوميد خوشناو التهاني باسم المحافظة للبروفسور الكوردي، مشيداً بهذا الإنجاز الذي وصفه بـ”الحدث التاريخي الذي يُسجل باسم كوردستان”.

وأكّد خوشناو أن حصول أحد أبناء الإقليم على وسام تمنحه الكرملين سنوياً يُعد مفخرة وطنية وإنجازاً نوعياً يعكس مكانة الكفاءات الكوردية في الساحة الدولية.

