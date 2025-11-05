تحذير أمريكي “نهائي” للعراق.. تفاصيل مكالمة وزير الدفاع وتداعياتها على الانتخابات المقبلة

كشفت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية، اليوم الاربعاء (5 تشرين الثاني 2025)، عن تفاصيل مكالمة بين وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث ونظيره العراقي ثابت العباسي، وصفتها الصحيفة بأنها تضمنت “تحذيرا أخيرا وواضحا جدا” للحكومة العراقية.

وأوضحت الصحيفة، بحسب ما ترجمته “بغداد اليوم”، أن التحذير شمل عدة نقاط، منها تحذير القوات الأمريكية من أي تحركات لفصائل مسلحة في العراق، مؤكدة أن أي تحرك من هذا النوع سيقابله “رد مباشر”.

كما تناولت المكالمة الانتخابات المقبلة، حيث حذرت واشنطن من أي تأثير محتمل للفصائل المسلحة على مسارها، مشيرة إلى أن خطة الطريق التي يرسمها مبعوث الرئيس الأمريكي السابق مارك سفايا ووزير الحرب الأمريكي ترتبط بخارطة الحكومة المقبلة بما يتوافق مع الخيارات الأمريكية.

وأضافت الصحيفة أن مسؤولين عراقيين وصفوا التنبيه الأمريكي بأنه “الأشد لهجة وحدة ووضوحا منذ بداية التعامل الأمريكي العراقي”، موضحين أن وزير الحرب الأمريكي أوضح للعراقيين أنهم سيكونون “تحت مرمى القوات الأمريكية” في حال تدخلت الفصائل في خيارات الولايات المتحدة.

وأشارت الصحيفة أيضا إلى أن الجو العام داخل بغداد يعكس أن العراق يقف الآن “على الحافة” في علاقته المتوترة مع الولايات المتحدة، فيما رفضت وزارة الدفاع الأمريكية التعليق على هذه المعلومات بعد الاتصال بها.

