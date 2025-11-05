المفوضية: بيع البطاقات الانتخابية لا جدوى منه وفرص التزوير شبه معدومة

أكد عضو الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات حسن هادي زاير، أن حق الانتخاب سيكون محصوراً فقط بحاملي البطاقة البايومترية

وقال زاير في تصريح صحفي: “البطاقة البايومترية تعتمد آلية تحقق ثلاثية بين البطاقة والناخب وجهاز التحقق الإلكتروني الذي يعتمد على البصمة والبيانات المخزّنة في قاعدة البيانات المركزية، ما يجعل استخدامها من قبل أي شخص غير صاحبها أمراً مستحيلاً تقنياً”.

وأضاف، أن “نظام التحقق الإلكتروني يمنع فتح سجل الناخب ما لم تتطابق بصماته مع بياناته المسجلة، وهو ما يغلق الباب أمام أي محاولة للتزوير أو التصويت بالنيابة”.

وبيّن زاير، أن “ما يُتداول حول بيع البطاقات الانتخابية لا جدوى منه، إذ لا يمكن لأي طرف أن يستفيد منها داخل مراكز الاقتراع، لأن الجهاز لن يتعرّف إلا على بصمة الناخب الأصلية”

، مشيراً إلى أن “هذه الممارسات باتت محدودة ولا تأثير لها في العملية الانتخابية، بعد أن أصبحت فرص التزوير والتلاعب شبه معدومة بفضل النظام البايومتري المعتمد”.

وأوضح، أن “المفوضية استكملت استعداداتها الخاصة بالتصويت العام والخاص، وأن فئات الموقوفين والسجناء والمرضى الراقدين في المستشفيات لن يكون لهم حق التصويت في هذه الدورة، بينما سيُخصّص يوم واحد لتصويت النازحين البالغ عددهم نحو ستة وعشرين ألفاً وخمسمئة ناخب، يُعدّ الأخير من نوعه، على أن يقتصر التصويت الخاص مستقبلاً على العسكريين ومنتسبي الأجهزة الأمنية، في حين يكون التصويت العام متاحاً لبقية الناخبين العراقيين”.

وأكد زاير، أن “نظام البطاقة البايومترية والإجراءات التقنية المصاحبة له يشكلان ضمانة حقيقية لنزاهة الانتخابات وشفافيتها”، داعياً المواطنين إلى “استلام بطاقاتهم البايومترية قبل موعد الاقتراع وعدم التعامل مع أي جهة غير رسمية تعرض شراءها أو استلامها، مشدداً على أن “الثقة بالإجراءات الانتخابية تمثل أساس نجاح العملية الديمقراطية وترسيخ مبدأ الشفافية”.

وبيّن، أن “مليونين وخمسمائة وخمسين ألف بطاقة بايومترية تم توزيعها حتى الآن، فيما تبقى نحو مليون بطاقة لم تصل إلى أصحابها بعد، على أن يستمر التوزيع لغاية الحادي عشر من تشرين الثاني الجاري، مع تواجد لجان في مراكز الاقتراع حتى يوم الانتخاب لتسهيل استلام البطاقات”.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية