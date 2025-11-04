نيجيرفان بارزاني: بهدينان أرض النضال والوفاء للوطن ومهد نضال كوردستان

في كرنفال جماهيري حاشد أقيم اليوم الثلاثاء (4 تشرين الثاني 2025) في مدينة دهوك، أكد نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، نيجيرفان بارزاني، أن منطقة بهدينان هي “أرض النضال والوفاء ومهد نضال كردستان”. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها لدعم قائمة الحزب رقم 275 للانتخابات المقبلة، بحضور ومشاركة مسرور بارزاني، نائب رئيس الحزب.

وفي مستهل كلمته، نقل رئيس إقليم كوردستان تحيات الرئيس مسعود بارزاني إلى الجماهير الغفيرة، معرباً عن سعادته بهذا الحضور الكبير الذي يثبت الولاء لنهج الحزب. وأضاف : “بهدينان والحزب الديمقراطي الكوردستاني وحدة لا تتجزأ”، مؤكداً ثقته بأنه بفضل مساندة هذه الجماهير المخلصة، سيحقق الحزب نصراً كبيراً في الانتخابات بأكبر عدد من الأصوات.

مهمة مصيرية في بغداد

وشدد نيجيرفان بارزاني على الأهمية المصيرية للانتخابات المقبلة، داعياً إلى ضرورة تحقيق نجاح قوي للحزب الديمقراطي الكوردستاني لإيصال أكبر عدد من المرشحين الأكفاء إلى مجلس النواب في بغداد. وأوضح أن الهدف هو “ضمان حماية كيان إقليم كوردستان، وصون مكتسباته الوطنية، والدفاع عن الحقوق الدستورية لمواطنيه”.

وأشار إلى أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني هو “البيت الذي يجمع كل المكونات والأديان والطوائف”، مؤكداً أن هذا هو نهج البارزاني الخالد الذي أثبته الحزب بالأفعال لا الأقوال، وما زال ماضياً على هذا الدرب.

وفي لفتة تقدير، وجه الشكر لرئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، قائلاً إنه “على الرغم من كافة المعوقات والأزمات، واصل إنجاز المشاريع لخدمة مواطني الإقليم”، معتبراً إياه خير مثال على وفاء الحزب ونضاله وإنجازاته.

وخاطب نيجيرفان بارزاني أهالي بهدينان قائلاً: “أنتم الذين قاومتم الأنفال والإبادة الجماعية، قادرون على مواجهة أي تحدٍ آخر، وسيبقى صمودكم أساساً للبناء ورمزاً للمقاومة”.

ووجه دعوة خاصة لشباب كوردستان، آملاً أن تكون هذه الانتخابات “تحدياً لهم ليتقدموا نحو صناديق الاقتراع بروح البيشمركة المقاتل، لضمان حماية مستقبلهم في وطن آمن ومزدهر”. كما أثنى على الدور النضالي للمرأة الكوردية، مؤكداً على إيمان الحزب العميق بأهمية دورها وحضورها في مفاصل السلطة.

وفي ختام كلمته، أعرب نائب رئيس الحزب عن ثقته بوعي وإخلاص جماهير الديمقراطي الكوردستاني، وحثهم على اختيار أفضل من يمثلهم في بغداد، ودعاهم إلى التفكير جيداً في التضحيات والخدمات التي قدمها الحزب من أجلهم، ليكونوا الداعم الأقوى للقائمة 275.

