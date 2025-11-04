مسرور بارزاني: أينما تواجد الديمقراطي الكوردستاني تواجد السلام والأمن والإعمار

قال نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسرور بارزاني ، ان فوز الديمقراطي الكوردستاني هو فوز كوردستان ، مضيفاً أينما تواجد الديمقراطي الكوردستاني تواجد السلام والامن والإعمار ، ومشدداً على ان الديمقراطي الكوردستاني يناضل من اجل ضمان حقوق كل مكونات العراق .

جاء ذلك في كلمة القاها مسرور بارزاني ، اليوم الثلاثاء ، خلال كرنفال جماهيري كبير في محافظة دهوك لدعم قائمة الحزب الديمقراطي الكوردستاني (275) بمشاركة نائب رئيس الحزب نيجيرفان بارزاني.

ويخوض الحزب الديمقراطي الكوردستاني الانتخابات البرلمانية العراقية بالقائمة رقم 275.

وستُجرى الانتخابات التشريعية للدورة السادسة لمجلس النواب العراقي في 11 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي، في عموم العراق وإقليم كوردستان.

ودعا مسرور بارزاني مواطني كوردستان إلى دعم قائمة الحزب من أجل تنفيذ المزيد من المشاريع الخدمية في الإقليم.

وقال: “أنقل لكم جميعاً تحيات المرجعية الكوردية الرئيس بارزاني. أشكر كثيراً أخي العزيز، نيجيرفان بارزاني، على كلماته الجميلة التي هي في الحقيقة رسالة الحزب، وقد نقلها إليكم جميعاً نيابة عنا”.

مضيفاً ” نأمل أن تدعموا جميعاً رسالة الحزب من أجل تعزيز قائمة الحزب الديمقراطي الكوردستاني رقم 275. نشكر ثقتكم، ونعدكم بأننا سنواصل خدمتكم بأفضل طريقة ممكنة.”

وقال مسرور بارزاني أيضاً: “التغييرات الجديدة مستمرة في المنطقة، من أجل حماية تجربة إقليم كوردستان الناجحة وتحقيق المزيد من الإنجازات، يجب أن نكون في بغداد وأن يكون لنا مشاركة فعالة في البرلمان العراقي. لقد حاولت جهات عديدة أن تمنع إقليم كوردستان من تحقيق أهدافه، ولكن بدعم شعب كوردستان، استمرينا في مسيرة إعمار كوردستان، وإن شاء الله لن نتوقف”.

وتابع : “لقد رأينا سابقاً أن المكان الذي لا يتواجد فيه الحزب الديمقراطي الكوردستاني ، لا يوجد فيه أي صوت أو قوة، ولا يوجد أحد مستعد لأن يضحي بنفسه من أجل أرض كوردستان، باستثناء الحزب. أما المكان الذي يوجد فيه الحزب، فهناك القوة والسلام والامن و الاعمار والازدهار “.

مردفاً : “أقوالنا منجزاتنا، الأعمال التي قمنا بها سابقاً تشهد على كيفية قدرة الحزب على خدمة شعب إقليم كوردستان، منجزات الحزب كثيرة جداً، نستطيع أن نتحدث عنها من الصباح حتى المساء ولن تنتهي “.

مستدركاً: “الديمقراطي الكوردستاني هو الحزب الوحيد في إقليم كوردستان الذي ليس له منافس، ولهذا بذلوا جهوداً كبيرة من خلال تشكيل تحالفات مع معارضي ومبغضي كوردستان، لممارسة ضغوط كبيرة على إقليم كوردستان وخاصة على الحزب حتى لا ينتصر، لأنهم يعلمون أن انتصار الحزب هو انتصار كوردستان؛ ولكن بفضل دعم الشعب، فشلت مخططاتهم وكوردستان تتقدم يوماً بعد يوم، ونحن نؤمن أننا وبدعمكم سنحقق انتصارات أكبر.”

نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني وجه رسالة إلى أنصار الحزب وقال: “دعمكم، تعاونكم، خدمتكم، نضالكم وعائلاتكم، هي التي جعلت الحزب دائماً منتصراً، وهذه المرة أيضاً بدعمكم سنتجه نحو انتصارات أكبر.”

مشدداً ، بالقول ” واجبنا هو خدمة شعب كوردستان، لدينا العديد من البرامج من أجل تطوير اقتصاد كوردستان حتى لا يعتمد بلدنا على مصدر واحد فقط”.

وأضاف: “الأعمال التي تم تنفيذها لتطوير البنية الاقتصادية لكوردستان واضحة”، وقال: “ليس من الضروري أن يضطر مزارعونا إلى إتلاف منتجاتهم أو رميها، نشكر الله العظيم أن منتجات مزارعي كوردستان أصبحت الآن صحية ومتوفرة، وهذا يظهر في المهرجانات المزدحمة، وتم فتح باب تصدير المنتجات المحلية إلى الدول الخارجية”.

مسرور بارزاني أكد أيضاً أن “نواب الحزب في البرلمان العراقي، على عكس الأحزاب الأخرى، يدافعون عن حقوق جميع مكونات العراق وإقليم كوردستان”.

كما أشار الى ان “مشروع الإنارة (روناكي)، والذي كان يسمى بالحلم، بإرادة شعب كوردستان القوية وصمود الحزب، وبجهودكم ودعمكم، وبجهود شباب الحزب، أصبح حقيقة. اليوم مدينة دهوك وعدة مدن أخرى في كوردستان تنعم بالكهرباء على مدار 24 ساعة، وبدعم من الله العظيم، ستنعم كوردستان بكافة مناطقها بالكهرباء المستمرة”.

وزاد: “تم إنشاء مشروع المياه مع العديد من السدود، وسنستمر في بناء السدود وعدم السماح بحدوث أزمة مياه في جميع محافظات كوردستان”.

مردفاً: “قطاع الصناعة بالنسبة لنا مهم جداً، سنخصص له المزيد من الأموال، وهو ضمن برنامج حكومة إقليم كوردستان، ويجب إعطاء أهمية أكبر لقطاع الصناعة، لأن ذلك سيساهم في توفير فرص العمل لشعب كوردستان وخاصة للشباب”.

