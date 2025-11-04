نوفمبر 05, 2025

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
أخبار عــامة

بتوجيه من رئيس الحكومة مسرور بارزاني.. تخصيص 430 مليون دينار لشراء لوحات ذكية لعشرات المدارس الحكومية

التاريخ:
فى :أخبار عــامة
اترك تعليق
4 مشاهدات

بتوجيه من رئيس الحكومة مسرور بارزاني.. تخصيص 430 مليون دينار لشراء لوحات ذكية لعشرات المدارس الحكومية

وجّه رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، بتوفير (200) لوحة ذكية (سمارت بورد)، لعدد من المدارس الحكومية.

وقال وزير التربية في حكومة إقليم كوردستان آلان حمه سعيد، في منشور على (فيس بوك): “بناءً على توجيهات رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني ، (كمرحلة أولى) وبمبلغ قدره (430) أربعمائة وثلاثون مليون دينار، تم توفير (200) لوحة ذكية (سمارت بورد)”.

اللوحات ستكون من نصيب عدد من المدارس الحكومية في أربيل والسليمانية ودهوك وحلبجة، بالإضافة إلى الإدارات المستقلة في گرميان وزاخو وسوران ورابرين والتعليم الكوردي في كركوك، وسيتم البدء بتوزيعها بداية الأسبوع القادم.

facebookShare on Facebook
Post Views: 76

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi