بتوجيه من رئيس الحكومة مسرور بارزاني.. تخصيص 430 مليون دينار لشراء لوحات ذكية لعشرات المدارس الحكومية

وجّه رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، بتوفير (200) لوحة ذكية (سمارت بورد)، لعدد من المدارس الحكومية.

وقال وزير التربية في حكومة إقليم كوردستان آلان حمه سعيد، في منشور على (فيس بوك): “بناءً على توجيهات رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني ، (كمرحلة أولى) وبمبلغ قدره (430) أربعمائة وثلاثون مليون دينار، تم توفير (200) لوحة ذكية (سمارت بورد)”.

اللوحات ستكون من نصيب عدد من المدارس الحكومية في أربيل والسليمانية ودهوك وحلبجة، بالإضافة إلى الإدارات المستقلة في گرميان وزاخو وسوران ورابرين والتعليم الكوردي في كركوك، وسيتم البدء بتوزيعها بداية الأسبوع القادم.

