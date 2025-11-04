ضياع أكثر من 65 ألف صوت كوردي في المناطق المتنازع عليها

في الانتخابات السابقة لمجالس المحافظات العراقية، ضاع أكثر من 65 ألف صوت كوردي في المناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان، ولم تفض إلى الفوز بمقاعد، وكان معظمها في كركوك. وبحسب خبير في شؤون الانتخابات، فإن الحل لعدم ضياع هذه الأصوات هو العودة إلى المقاعد التعويضية، التي اعتُمدت قبل 20 عاماً في انتخابات البرلمان العراقي.

في كركوك والمناطق المتنازع عليها، بديالى وصلاح الدين ونينوى، بقي 65790 صوتاً كوردياً في انتخابات العراق لعام 2023 دون الحصول على مقاعد.

ستجري انتخابات الدورة السادسة للبرلمان العراقي في 11 تشرين الثاني من هذا العام بنظام الدوائر المتعددة، حيث تعتبر كل محافظة دائرة انتخابية ولها حصتها من المقاعد.

تتمثل ملاحظات بعض الأطراف السياسية على النظام الانتخابي الحالي في الأصوات الكوردية التي لا تكفي للفوز بمقعد في المناطق المتنازع عليها وتشتتت بسبب تعدد قوائم الأطراف الكوردستانية.

كركوك: 33 ألف صوت ضائع

شاركت خمس قوائم كوردستانية في انتخابات مجلس محافظة كركوك عام 2023، وحصلت مجتمعة على 243 ألفاً و113 صوتاً.

حصلت قائمة الاتحاد الوطني الكوردستاني على 157 ألفاً و649 صوتاً، وفازت بخمسة مقاعد في مجلس المحافظة، بينما ضمن الحزب الديمقراطي الكوردستاني مقعدين بحصوله على 52 ألفاً و278 صوتاً، لكن الأطراف الكوردستانية الأخرى لم تتمكن من الفوز بأي مقعد.

في تلك الانتخابات، حصلت قائمة الجيل الجديد على 25 ألفاً و910 أصوات، وحصل تحالف شعلة كركوك المكون من جماعة العدل في كوردستان والاتحاد الإسلامي الكوردستاني على 6 آلاف و879 صوتاً، بينما حصل الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكوردستاني على 397 صوتاً. وبذلك، بقي 33 ألفاً و186 صوتاً كوردياً في تلك المحافظة دون مقاعد وضاعت.

ديالى: 8195 صوتاً ضائعاً

في انتخابات مجالس المحافظات لعام 2023 في محافظة ديالى، تنافست ثلاث قوائم للأطراف الكوردستانية.

حصل الاتحاد الوطني الكوردستاني على 28 ألفاً و648 صوتاً، وفاز بمقعد واحد في مجلس المحافظة، ليصبح الحزب الكوردستاني الوحيد الذي لديه مقعد في ذلك المجلس.

حصلت قائمة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في ديالى على 7 آلاف و772 صوتاً، دون أن تفوز بأي مقعد في مجلس المحافظة.

حصل الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكوردستاني على 423 صوتاً دون أن يضمن أي مقعد في مجلس المحافظة.

حصلت القوائم الكوردستانية مجتمعة على 36 ألفاً و843 صوتاً في تلك الانتخابات، لكن إجمالي أصوات القوائم التي لم تفز بأي مقعد بلغ 8 آلاف و195 صوتاً.

صلاح الدين: 2129 صوتاً من دون مقعد

في انتخابات مجالس المحافظات تلك في محافظة صلاح الدين، لم تكن للأطراف الكوردستانية قائمة مستقلة، بل شاركت بثلاثة مرشحين في ثلاث قوائم مختلفة.

حينها، حصل ياسين داوودي، مرشح الاتحاد الوطني الوحيد ضمن قائمة الجماهير الوطنية السنية، على 10,884 صوتاً وأصبح العضو الكوردي الوحيد في مجلس محافظة صلاح الدين.

كان للحزب الديمقراطي الكوردستاني مرشحة واحدة ضمن قائمة “حسم” التي كانت إحدى القوائم السنية الأخرى؛ وحصلت تارا داوودي، مرشحة الحزب في تلك الانتخابات، على 1,415 صوتاً، لكنها لم تتمكن من ضمان مقعد في مجلس المحافظة.

مرشح كوردي آخر نافس في تلك المحافظة، هو هيمن داوودي، مرشح الحزب الشيوعي الكوردستاني، حصل ضمن قائمة “رئاسة” على 714 صوتاً ولم يتمكن من الفوز بمقعد في مجلس المحافظة.

حصل المرشحون الكورد الثلاثة في انتخابات مجالس المحافظات السابقة في صلاح الدين، على ما مجموعه 13,013 صوتاً، لكن عدد الأصوات الكوردية التي لم تفض إلى مقعد بلغ 2,129 صوتاً.

نينوى: 22,280 صوتاً متبقياً

في انتخابات مجلس محافظة نينوى عام 2023، تمكنت قائمتان كوردستانيتان من الفوز بمقاعد في ذلك المجلس.

فازت قائمة الحزب الديمقراطي الكوردستاني بأربعة مقاعد بحصولها على 141,052 صوتاً، بينما فازت قائمة الاتحاد الوطني الكوردستاني بمقعدين بحصولها على 50,606 أصوات.

بالإضافة إلى هاتين القائمتين الكوردستانيتين، حصل الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكوردستاني وثلاث حركات إيزدية وحزب شبكي وعدد من مرشحي كوتا الشبك والإيزديين على أصوات دون الفوز بمقاعد.

بلغ إجمالي الأصوات الكوردية التي لم تفض إلى مقاعد في نينوى 22,280 صوتاً.

المقاعد التعويضية هي الحل

آرام جمال، مدير المعهد الكوردي للانتخابات، صرح لشبكة رووداو الإعلامية قائلاً: “النظام الانتخابي المعتمد حالياً يصب في مصلحة التحالفات القوية، وهو من النوع النسبي الذي تكون فيه مقاعد الفائزين قريبة من عدد الأصوات التي يحصلون عليها، ولا يعكس أصواتهم بالكامل”.

وصرح آرام جمال، أنه إذا كان النظام الانتخابي يعتمد على دائرة انتخابية واحدة، فإن فرصة فقدان الأصوات ستقل.

ستحتسب الأصوات في انتخابات البرلمان العراقي هذه وفقاً لنظام سانت ليغو 1.7، الذي يمنح فرصة أكبر للفوز بالمقاعد للقوائم التي تحصل على أكبر عدد من الأصوات في دوائرها الانتخابية.

وقال مدير المعهد الكوردي للانتخابات: “أحد الحلول لعدم ضياع أصوات الكورد هو العودة إلى اعتماد المقاعد التعويضية للأصوات الموجودة في المحافظات الأخرى والتي لا تحصل على مقاعد”.

كانت آخر انتخابات في العراق تضمنت مقاعد تعويضية هي انتخابات البرلمان العراقي عام 2005، حيث خصِّص 45 مقعداً تعويضياً على مستوى العراق للأصوات التي كانت قريبة من الفوز بمقعد في دوائرها الانتخابية لكنها لم تفعل.

