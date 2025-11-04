304 مراقبين دوليين و1500 صحفي لتغطية الانتخابات البرلمانية الأسبوع المقبل

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم الثلاثاء، اعتماد 304 مراقبين دوليين وقرابة 1500 صحفي محلي ودولي لتغطية الانتخابات البرلمانية المقررة الأسبوع المقبل، وسط استعدادات أمنية ولوجستية مكثفة لتأمين سير العملية الانتخابية في عموم المحافظات.

وقال المستشار القانوني للمفوضية حسن سلمان في تصريح للصحيفة الرسمية، إن “304 شخصيات دولية تم اعتمادها حتى الآن كمراقبين، موزعين بين سبع سفارات وثلاث منظمات ومعاهد دولية”، مرجحًا مشاركة الجامعة العربية والأمم المتحدة في مراقبة الانتخابات المقبلة.

من جانبه، أوضح عضو الفريق الإعلامي للمفوضية حسن هادي زاير أن “عدد الصحفيين المحليين المسجلين بلغ 1350 صحفياً، في حين بلغ عدد الصحفيين الدوليين 200 من مختلف الوكالات والفضائيات”، مشيراً إلى أن المفوضية باشرت توزيع بطاقات الاعتماد الخاصة بالصحفيين والمراقبين في مراكز الاقتراع ببغداد والمحافظات كافة.

