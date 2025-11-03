رئيس الحكومة يفتتح طريق حاج عمران المزدوج ويؤكد: رفاهية شعب كوردستان وسلامته مسؤوليتنا

في إطار متابعة وتنفيذ المشاريع الخدمية في كافة مناطق إقليم كوردستان، افتتح رئيس الحكومة مسرور بارزاني، اليوم الاثنين 3 نوفمبر/ تشرين الثاني ، طريق حاج عمران الدولي المزدوج.

وفي كلمة له خلال مراسم الافتتاح، أكد رئيس الحكومة على المكانة التاريخية لمنطقة حاج عمران، مستذكراً أنها كانت في إحدى المراحل عاصمة لثورة أيلول المجيدة ومعقلاً للبارزاني الخالد، ووجّه تحية إجلال للبيشمركة الأبطال، مشيراً إلى أن كوردستان الحرة اليوم هي ثمرة تضحياتهم الجسام.

وأعرب رئيس الحكومة عن سعادته بإنجاز هذا الطريق ووضعه في خدمة المواطنين، مؤكداً أن أهالي المنطقة يستحقون أفضل الخدمات، وأن الحكومة ستعمل بكل طاقتها لتعزيز مسيرة التنمية والإعمار في الإقليم.

وشدد رئيس الحكومة على الأهمية الاستراتيجية الفائقة للمنطقة، كونها تمثل بوابة حدودية دولية حيوية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، موجهاً بضرورة إيلاء اهتمام كبير لتوطيد هذه العلاقات وتسهيل حركة المسافرين وتعزيز التبادل التجاري مع دول الجوار.

وفي تصريح لوسائل الإعلام عقب المراسم، جدد رئيس الحكومة التأكيد على رؤية الحكومة الخدمية، بالقول: “نريد تقديم الخدمات إلى كل مكان في كوردستان”. وأوضح أن هذا المشروع، على الرغم من وعورة وصعوبة التضاريس الجغرافية للمنطقة، كان يمثل ضرورة ملحة كونه طريقاً دولياً، ويندرج ضمن حزمة الخطط الخدمية المخصصة للإدارة المستقلة في سوران.

واختتم رئيس الحكومة كلمته بالإشادة بالشركة المنفذة (نورث لايت ليفينغ) لنجاحها في بناء المشروع بمواصفات فنية جيدة، مؤكداً وجود مشاريع أخرى قيد التنفيذ سيتم إنجازها وتدشينها تباعاً.

يُذكر أن طريق حاج عمران الدولي المزدوج يبلغ طوله كيلومترين ونصف، وقد بلغت تكلفته الإجمالية 35 ملياراً و150 مليون دينار، بتمويل من ميزانية وزارة البلديات والسياحة.

