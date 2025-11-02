الحزام الأخضر.. شريان الحياة البيئية الجديد للعاصمة أربيل

ضمن مساعي حكومة إقليم كوردستان لحماية البيئة وتحسين جودة الحياة في العاصمة أربيل، يُنفَّذ مشروع الحزام الأخضر الذي يُعدّ من أكبر المشاريع البيئية في الإقليم.

يمتد الحزام الأخضر حول العاصمة أربيل بطول 78 كيلومتراً، وبعرض يتراوح بين 1.6 و2.5 كيلومتر، وبمساحة إجمالية تبلغ 66 ألفاً و11 دونماً.

ويضمّ المشروع 7 ملايين شجرة، موزّعة على 8 مناطق رئيسية، إضافة إلى 11 حوضاً مائياً و4 متنزهات وحدائق عامة.

كما يتضمن المشروع 21 موقفاً للحافلات و3 بوابات رئيسية تربط بين مداخله، ليشكّل في النهاية طوقاً بيئياً جميلاً يحيط بالعاصمة، ويسهم في تقليل التلوث وتحسين المناخ المحلي وتعزيز المساحات الخضراء.

