نوفمبر 03, 2025

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
أخبار عــامة

الحزام الأخضر.. شريان الحياة البيئية الجديد للعاصمة أربيل

التاريخ:
فى :أخبار عــامة
اترك تعليق
3 مشاهدات

الحزام الأخضر.. شريان الحياة البيئية الجديد للعاصمة أربيل

ضمن مساعي حكومة إقليم كوردستان لحماية البيئة وتحسين جودة الحياة في العاصمة أربيل، يُنفَّذ مشروع الحزام الأخضر الذي يُعدّ من أكبر المشاريع البيئية في الإقليم.

يمتد الحزام الأخضر حول العاصمة أربيل بطول 78 كيلومتراً، وبعرض يتراوح بين 1.6 و2.5 كيلومتر، وبمساحة إجمالية تبلغ 66 ألفاً و11 دونماً.

ويضمّ المشروع 7 ملايين شجرة، موزّعة على 8 مناطق رئيسية، إضافة إلى 11 حوضاً مائياً و4 متنزهات وحدائق عامة.

كما يتضمن المشروع 21 موقفاً للحافلات و3 بوابات رئيسية تربط بين مداخله، ليشكّل في النهاية طوقاً بيئياً جميلاً يحيط بالعاصمة، ويسهم في تقليل التلوث وتحسين المناخ المحلي وتعزيز المساحات الخضراء.

facebookShare on Facebook
Post Views: 47

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi