حكومة إقليم كوردستان تعيد أكثر من 300 مهاجراً كانوا محتجزين في ليبيا وتونس

أعلنت جمعية المهاجرين العائدين من أوروبا في أنحاء إقليم كوردستان، اليوم السبت 1 تشرين الثاني / نوفمبر 2025، أن حكومة الاقليم وعن طريق دائرة العلاقات الخارجية تمكنت من اعادة أكثر من 300 مهاجر كانوا محتجزين في ليبيا وتونس الى الاقليم في العام 2025، مشيرا الى أن هناك قرابة 50 مهاجرا لا يزالون محتجزين في تلك الدولتين.

وقال رئيس الجمعية بكر علي في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إنه منذ بداية العام الحالي ومن خلال دوائر العلاقات الخارجية تم اعادة 319 مهاجرا الى الاقليم من ليبيا وتونس.

وأوضح أن 85 شخصا تمت اعادتهم مؤخرا من تونس، منوها الى أن هناك 25 مهاجرا في ليبيا، و7 مهاجرين آخرين في بلغاريا لا يزالون محتجزين في تلك البلدان.

ودعا علي حكومة الاقليم الى اعادة أولئك المهاجرين المحتجزين في تلك الدول الى كوردستان، وادخال الفرح والسرور في نفوس ذويهم.

