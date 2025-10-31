بيان من جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان

نفى جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان صحة الأنباء التي تداولتها بعض القنوات الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي، والتي زعمت وقوع هجومٍ بطائرة مسيّرة استهدف قضاء بيرمام وسُمع على إثره دويّ انفجار.

وأكد الجهاز في بيانٍ رسمي أن الخبر لا أساس له من الصحة، ولم يقع أي حادث من هذا النوع، مشيراً إلى أن الأصوات التي سُمِعت في المنطقة كانت ناجمة عن تمارين وتدريبات عسكرية روتينية، ولا تمثل أي خطر على السكان أو المناطق المجاورة.

ودعا جهاز مكافحة الإرهاب وسائل الإعلام والجمهور إلى توخي الدقة وعدم تداول الأخبار غير الموثوقة، والاعتماد على المصادر الرسمية في استقاء المعلومات.

