14 مرشحاً صابئياً يتنافسون على 60 ألف صوت

يتنافس 13 مرشحاً من الصابئة المندائيين على مقعدهم الوحيد في بغداد، بينما يعمل مرشح آخر ضمن قائمة للحصول على مقعد عام، ووفقاً لرئيس مجلس شؤون الطائفة، بقي حوالي 60 ألفاً من أتباع هذا المكوّن الديني في العراق.

يقع مقعد الكوتا الوحيد المخصّص للصابئة المندائيين في البرلمان العراقي في بغداد، وقد رشّح 13 شخصاً أنفسهم للفوز بهذا المقعد.

رئيس مجلس شؤون طائفة الصابئة المندائيين، غانم هاشم، أوضح لشبكة رووداو الإعلامية بأن الصابئة يتواجدون في 10 محافظات عراقية وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان، وأن غالبيتهم يقطنون في بغداد وميسان.

وإلى جانب مرشحي الكوتا الـ13 للصابئة المندائيين في بغداد، يشارك مرشحٌ منهم ضمن قائمة (أبشر يا عراق) في المحافظة ذاتها للتنافس على الأصوات العامة.

غانم هاشم، بيّن أن نحو 60 ألفاً من أتباع الصابئة المندائيين يتواجدون حالياً في العراق، في حين كان عددهم يتجاوز 250 ألف شخص قبل عام 2003، لكنهم هاجروا.

في الانتخابات السابقة، كان للصابئة 8 مرشحين، وحصلوا مجتمعين على 12,133 صوتاً. وفاز أسامة كريم بالمقعد الوحيد للصابئة في البرلمان بحصوله على 4,301 صوت.

كذلك، في انتخابات مجالس المحافظات لعام 2023 في العراق، تنافس أربعة مرشحين من الصابئة المندائيين على مقعد الكوتا الوحيد لهذا المكوّن في ميسان.

وحصل المرشحون الأربعة على 3,141 صوتاً، وفاز رياض عبد الواحد شلاكة بمقعد الكوتا للصابئة في ميسان بحصوله على 1,300 صوت.

ستُجرى الانتخابات البرلمانية العراقية في 11 تشرين الثاني من هذا العام، وسيتمكن الناخبون من التصويت لمرشحي الكوتا في أي دائرة انتخابية، بغضّ النظر عن المحافظة التي ينتمون إليها.

