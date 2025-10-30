الرئيس مسعود بارزاني: الرواتب استخدمت كورقة ضد إقليم كردستان

أكد الرئيس مسعود بارزاني، أن مسألة الرواتب استخدمت كورقة ضد اقليم كوردستان.

اليوم الخميس (30 تشرين الأول 2025) اجتمع الرئيس مسعود بارزاني في دهوك مع عدد من أمهات وعائلات الشهداء والبيشمركة والنساء في محافظة دهوك وألقى كلمة.

وعبّر الرئيس بارزاني عن احترامه وتقديره لعائلات الشهداء، مؤكداً: “باستثناء الله، لا ننحني لأحد، ننحني عشر مرات فقط لأمهات الشهداء وعائلات الشهداء”.

وتحدث الرئيس بارزاني عن دور المرأة على مر تاريخ الحركة التحررية الكوردية قائلاً إن “دور المرأة دور مؤثر في الثورات، من ثورة أيلول حتى اليوم. المرأة كانت أباً، كانت أماً، كانت معلمة، كانت مزارعة”.

وشجع الرئيس بارزاني النساء على الكفاح بلا كلل أيضاً: “كونوا على ثقة بأنني سأدعمكم بكل الطرق”.

في سياق كلمته، أشار الرئيس بارزاني إلى إصلاحات فترة الشيخ عبد السلام بارزاني، وقال: “نحن اليوم في القرن الحادي والعشرين، وربما لم يتم بعد ضمان حقوق المرأة بشكل كافٍ، لكن على المرأة أن تناضل بلا كلل بنفسها، وكونوا على ثقة بأنني سأدعمكم بكل الطرق”.

في جزء آخر من كلمته، أشار الرئيس بارزاني إلى خطر المخططات الحالية ضد إقليم كوردستان، مؤكداً أن “المخططات العدائية الحالية ضد شعبنا أخطر وأكبر من الماضي، الآن بطريقة ممنهجة يريدون أن يصاب شعبنا وشبابنا بالمخدرات، هذا هو الخطر الأكبر، يريدون أن يصاب شعبنا باليأس ولا يبقى أي عاطفة أو انتماء للوطن، لذلك أخبر الحضور: عليكم مسؤولية كبيرة، كل امرأة عليها أن تفهم طفلها في منزلها أن هناك مخططاً خطيراً علينا، إذا فقد شبابنا الثقة بأنفسهم، فلن يبقى لنا أي قضية”.

الرئيس بارزاني، نوّه إلى قضية قطع رواتب أهالي كوردستان، عاداً تلك الرواتب “قضية سياسية واستخدموها كورقة لتدمير إقليم كوردستان، وهذا كان بموافقة بعض الأشخاص في الداخل الذين مهدوا الطريق لبغداد، وهذا لا يقل عن الأنفال والقصف الكيميائي”.

كما أكد الرئيس بارزاني على “تربية الأجيال الحالية والمستقبلية على ألا يروا أنفسهم أقل شأناً من أفراد أي مجتمع آخر، ويجب تربية أجيالنا بهذه الطريقة ليكونوا على مستوى عالٍ من الوعي”.

في نفس الكلمة، تحدث الرئيس بارزاني عن “الضرورة التاريخية لتأسيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني في وقت كان فيه الكورد قد أصابهم اليأس، لكن بتأسيس الحزب عاد الأمل لأهالي كوردستان، ويتحمل الحزب مسؤوليات عظيمة ولا يتهرب من المسؤولية ويتحملها”.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية