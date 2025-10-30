أكتوبر 31, 2025

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
أخبار عــامة

إقليم كوردستان يقرر حظر لعبة روبلوكس

التاريخ:
فى :أخبار عــامة
اترك تعليق
4 مشاهدات

إقليم كوردستان يقرر حظر لعبة روبلوكس

بموجب أمر وزاري صادر عن وزارة النقل والاتصالات، تم إلزام جميع شركات الاتصالات المرخصة في إقليم كوردستان بحظر لعبة روبلوكس ضمن باقات الإنترنت العائلية.

صدر الأمر الوزاري يوم الخميس (30 تشرين الأول 2025) وتم تعميمه على جميع شركات الاتصالات المرخصة التابعة لوزارة النقل والاتصالات في إقليم كوردستان.

تأتي إضافة لعبة روبلوكس إلى قائمة التطبيقات والمواقع المحظورة بعد أن قامت وزارة النقل والاتصالات في 31 آب 2025، بحجب جميع المواقع غير اللائقة ومقاطع الفيديو التي تحتوي على عنف في إقليم كوردستان عبر باقة الإنترنت العائلية.

وتم توجيه الأمر إلى جميع الجهات المعنية بتوقيع آنو جوهر، وزير النقل والاتصالات في إقليم كوردستان.

يشار الى أن لعبة روبلوكس من تطوير شركة روبلوكس كوربوريشن، وهي متاحة على أنظمة التشغيل ويندوز، آي أو إس، أندرويد، إكس بوكس، وبلاي ستيشن.

تم إطلاق اللعبة لأول مرة في عام 2006، ومعظم الذين يلعبون روبلوكس هم دون سن 16 عاماً.

يذكر أن وزارة الاتصالات العراقية كانت قد أعلنت في 19 تشرين الأول 2025، عن حظر اللعبة أيضاً.

facebookShare on Facebook
Post Views: 74

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi