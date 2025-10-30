إقليم كوردستان يقرر حظر لعبة روبلوكس

بموجب أمر وزاري صادر عن وزارة النقل والاتصالات، تم إلزام جميع شركات الاتصالات المرخصة في إقليم كوردستان بحظر لعبة روبلوكس ضمن باقات الإنترنت العائلية.



صدر الأمر الوزاري يوم الخميس (30 تشرين الأول 2025) وتم تعميمه على جميع شركات الاتصالات المرخصة التابعة لوزارة النقل والاتصالات في إقليم كوردستان.

تأتي إضافة لعبة روبلوكس إلى قائمة التطبيقات والمواقع المحظورة بعد أن قامت وزارة النقل والاتصالات في 31 آب 2025، بحجب جميع المواقع غير اللائقة ومقاطع الفيديو التي تحتوي على عنف في إقليم كوردستان عبر باقة الإنترنت العائلية.

وتم توجيه الأمر إلى جميع الجهات المعنية بتوقيع آنو جوهر، وزير النقل والاتصالات في إقليم كوردستان.

يشار الى أن لعبة روبلوكس من تطوير شركة روبلوكس كوربوريشن، وهي متاحة على أنظمة التشغيل ويندوز، آي أو إس، أندرويد، إكس بوكس، وبلاي ستيشن.

تم إطلاق اللعبة لأول مرة في عام 2006، ومعظم الذين يلعبون روبلوكس هم دون سن 16 عاماً.

يذكر أن وزارة الاتصالات العراقية كانت قد أعلنت في 19 تشرين الأول 2025، عن حظر اللعبة أيضاً.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية