رئيس الحكومة: نحن مستعدون للتعاون مع العراق إذا كان هدفهم هو تقديم الخدمة

أكد رئيس الوزراء مسرور بارزاني على استمرار مشاريع الخدمات التي تنفذها حكومة إقليم كوردستان وقال: “نحن مستعدون للتعاون مع العراق إذا كان هدفهم هو تقديم الخدمة”.

وجاء لذك في معرض رده على أسئلة الصحفيين، ضمنهم مراسل كوردستان24، خلال مراسم إطلاق مشروع حزام أربيل الأخضر.

أهمية مشروع الحزام الأخضر في أربيل

رئيس الوزراء مسرور بارزاني وصف المشروع بأنه “مشروع بيئي فريد وعظيم” على مستوى كوردستان والشرق الأوسط وحتى العالم، وأكد مجدداً أن له تأثيراً إيجابياً وكبيراً على المناخ، ويوفر بيئة أنظف وأكثر صحة للمواطنين.

بالإضافة إلى الفوائد البيئية، أشار مسرور بارزاني إلى الجوانب الاقتصادية للمشروع، موضحاً أن الأشجار التي ستزرع ستصبح منتجة، “وهذا يمكن أن يكون سبباً في تطوير القطاع الزراعي، وتوفير فوائد أكبر لسكان المنطقة، وخلق فرص عمل جديدة.”

وفي إجابة على سؤال حول استمرار مشاريع التشجير في إقليم كوردستان، شدد رئيس الحكومة قائلاً: “سنستمر، إن شاء الله، في تقديم الخدمة.”

الاستفادة من تجربة إقليم كوردستان الناجحة

فيما يتعلق بالعلاقات مع الحكومة الاتحادية العراقية وإمكانية التعاون، قال مسرور بارزاني: “نحن دائماً أبدينا استعدادنا لكي نستطيع تقديم المساعدة لكل العراق.” كما أشار إلى أن نجاحات إقليم كوردستان، وخاصة في توفير الكهرباء والطاقة، يمكن أن تكون نموذجاً لخدمة المواطنين، بإخلاص.

وجدد التأكيد على أن حكومة الإقليم مستعدة للتعاون مع الحكومة العراقية إذا كان هدفهم أيضاً هو خدمة المواطنين.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية