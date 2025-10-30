القضاء العراقي للمرشحين: تجنّبوا التشهير والتهجّم على المنافسين

جدّد مجلس القضاء الأعلى في العراق دعوته إلى المرشحين للانتخابات البرلمانية القادمة بضرورة “الالتزام بأخلاقيات التنافس الديمقراطي”.

كما دعا المجلس في بيان، اليوم الخميس (30 تشرين الأول 2025)، المرشحين إلى “تجنّب الإساءة أو التشهير أو التهجّم على المرشحين المنافسين عبر وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي”.

وأكد المجلس أن التنافس الانتخابي يجب أن “يبقى ضمن حدود القانون”، وأن “يُعبَّر عنه من خلال عرض البرامج والرؤى الانتخابية التي تسهم في تعزيز الوعي والمشاركة الشعبية الفاعلة في ممارسة الحق الدستوري باختيار من يراه المواطنون الأصلح لتمثيلهم في مجلس النواب”.

وكان مركز مترو في السليمانية قد أعلن يوم أمس عن تسجيل أكثر من 1100 حالة انتهاك قانوني في جميع محافظات إقليم كوردستان والعراق خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من حملة انتخابات مجلس النواب العراقي.

وقبل ذلك، كشف تقرير رصدٍ أولي صادر عن تحالف الشبكات والمنظمات الوطنية لمراقبة الانتخابات في العراق، في (17 تشرين الأول 2025)، عن تصاعد “مقلق” بحجم الانتهاكات الانتخابية وخطاب الكراهية المصاحب لحملات الدعاية، محذّراً من تحوّل التنافس الديمقراطي إلى “صراع نفوذ مفتوح” تُستخدم فيه أدوات المال العام والعنف المادي، وتُستغل خلاله مؤسسات الدولة لخدمة أطراف سياسية محددة.

وحذّر مجلس القضاء الأعلى من اتخاذه “الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت ارتكابه مخالفات أو إساءات تمسّ سمعة الآخرين أو تخلّ بالنظام العام خلال العملية الانتخابية”.

