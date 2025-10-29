زيارة غامضة لبغداد.. مبعوث ترامب مارك سافايا يعقد لقاءات سرية مع زعماء كتل

كشف الإعلامي العراقي حسام الحاج، المعروف بقربه من الدوائر السياسية العراقية، أن مارك سافايا، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وصل إلى بغداد قبل يومين، وأجرى سلسلة لقاءات سرّية مع عدد من رؤساء الكتل السياسية، بعيداً عن الأضواء، وسط تكتم رسمي تام من الجانبين العراقي والأمريكي.

وبحسب المعلومات التي نقلها الحاج، فإن الاجتماعات حملت طابعاً سياسياً حساساً، تناولت الاستراتيجية الأمريكية المقبلة في العراق، وملفات الوجود العسكري الأمريكي، والتحالفات الإقليمية، والاستعدادات للانتخابات البرلمانية المقبلة.

ولم تُصدر السفارة الأمريكية في بغداد ولا الحكومة العراقية حتى الآن أي تعليق رسمي بشأن الزيارة أو طبيعة اللقاءات التي أجراها المبعوث الأمريكي، فيما يرى مراقبون أن تحركات سافايا تأتي ضمن ترتيبات سياسية جديدة قد تسبق مرحلة حاسمة في المشهد العراقي والإقليمي.

يُذكر أن مارك سافايا ينحدر من أسرة كلدانية عراقية، وُلد في قضاء تلكيف التابع لمحافظة نينوى، فيما عاشت عائلته في العاصمة العراقية بغداد وتحديداً في مناطق الكرادة والجادرية، قبل أن تغادر العراق في تسعينيات القرن الماضي متجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

ويُعد سافايا اليوم رجل أعمال ناجحاً وصاحب شبكة علاقات واسعة في الأوساط الاقتصادية والسياسية الأمريكية، كما يُعرف بأنه صديق مقرّب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والملياردير إيلون ماسك، وعدد من الشخصيات البارزة في الأوساط الأمريكية والعربية.

