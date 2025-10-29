التعليم الكوردستانية تعلن فتح باب التقديم للطلبة الكورد في المناطق خارج الإقليم

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، فتح باب التقديم لخريجي الصف السادس الإعدادي من المدارس الكوردية في المناطق الواقعة خارج إدارة الإقليم (كركوك، شنگال، خانقين).

وقال المتحدث باسم الوزارة، عباس أكرم، في بيان، إن “الطلبة الخريجين من المدارس الكوردية في تلك المناطق، الذين سجلوا أسماءهم مسبقاً لدى مكتب كركوك التابع للوزارة، يمكنهم اعتباراً من الساعة الـ12 من ظهر اليوم، التقديم عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالقبول الجامعي في الإقليم و بالشكل نفسه المعتمد لطلبة إقليم كوردستان”.

وأشار إلى أن الوزارة خصصت مكتب كركوك لاستقبال المراجعين من الطلبة وأولياء أمورهم في حال واجهوا أية مشكلات أو صعوبات فنية أثناء عملية التقديم، مؤكداً أن الكوادر المختصة ستوفر لهم التسهيلات والإرشادات اللازمة.

وأضاف أكرم، أن وزارة التعليم العالي في الإقليم تعتمد سنوياً نفس معايير القبول المطبقة على طلبة إقليم كوردستان بالنسبة لخريجي المدارس الكوردية في المناطق الكوردستانية الواقعة خارج إدارة الإقليم، مبيناً أن طلبة هذا العام سيتمكنون أيضاً من الدخول إلى النظام الإلكتروني وإرسال طلباتهم مباشرة عبر الموقع ذاته.

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في اقليم كوردستان، يوم الثلاثاء 14 من شهر/أكتوبر الجاري، قبول أكثر من 50 ألف خريج من مرحلة الاعدادية بفروعها كافة في جامعات ومعاهد الإقليم للعام الدراسي 2025 – 2026.

وقال وزير التعليم آرام محمد قادر في مؤتمر صحفي عقده في اربيل، إن الوزارة وسّعت قدرة الجامعات على القبول بنسبة 50 بالمائة هذا العام.

وأضاف أن الوزارة عملت على استيعاب معظم خريجي مرحلة الاعدادية بفروعها كافة وقبول حوالي ما نسبته مائة بالمائة منهم، ورغم ذلك هناك 15 ألف مقعد جامعي لا يزال شاغراً.

وأوضح أن ما نسبته 3% فقط من خريجي الصفوف المنتهية للمرحلة الاعدادية لم يتم قبولهم بسبب أخطاء فنية ستتم معالجتها فيما بعد.

وأشار الوزير الى انخفاض نسب الدرجات وعلى الرغم من ذلك ستعمل الوزارة على استيعاب الخريجين، مؤكدا أن هناك زيادة في الإقبال على الكليات والمعاهد الطبية بما تسبب بالضغط عليها.

من جهته قال المدير العام للتعليم والتقويم في الوزارة خطاب أحمد، خلال المؤتمر، إن إجمالي خطة الوزارة للقبول خلال هذا العام الدراسي كانت 65476 خريجا من مرحلة الاعدادية، ومقارنة بالعام الماضي فإن عدد القبولات هذا العام ارتفع بما نسبته 1000 مقعد.

وأوضح أن 54278 إجمالي الذين قدموا للحصول على مقعد دراسي هذا العام بينهم 8561 خريجا من العام الماضي، مشيرا الى أن إجمالي الطلبة من خريجي الصفوف المنتهية للمرحلة الاعدادية بجميع فروعها الذين تم قبولهم 50862 طالباً.

وتابع أحمد، القول إن العام الدراسي 2025 – 2026 سيبدأ في الجامعات والمعاهد في اقليم كوردستان يوم 26 من شهر تشرين الاول/ اكتوبر الجاري.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية