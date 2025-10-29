المفوضية تعلن موعد العطلة الانتخابية وتخصيص المدارس لمراكز الاقتراع

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم الأربعاء، أن العطلة الانتخابية ستبدأ مبدئياً يوم الجمعة 11/7 وتستمر حتى الثلاثاء ، أي لمدة خمسة أيام، وتنتهي مع يوم التصويت العام المقرر في 11 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وأوضحت المفوضية في بيان، أن هناك احتمالاً بتمديد العطلة إلى أسبوع كامل، مبينة أن هذا الأمر مرتبط بقرار مجلس الوزراء، باعتباره الجهة المخوّلة حصراً بتحديد العطلات الرسمية في البلاد.

كما أكدت المفوضية أن وزارة التربية ستباشر بتسليم المدارس المخصصة كمراكز اقتراع اعتباراً من 5 تشرين الثاني ولغاية 12 من الشهر ذاته، استعداداً للعملية الانتخابية.

وأضافت أن التصويت الخاص سيُجرى في التاسع من تشرين الثاني، أي قبل يومين من موعد الاقتراع العام، مشيرة إلى أن الاستعدادات الفنية والإدارية تجري بانسيابية عالية لضمان نزاهة العملية الانتخابية وسيرها بسلاسة.

