أكتوبر 29, 2025

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
أخبار عــامة

المفوضية تعلن موعد العطلة الانتخابية وتخصيص المدارس لمراكز الاقتراع

التاريخ:
فى :أخبار عــامة
اترك تعليق
6 مشاهدات

المفوضية تعلن موعد العطلة الانتخابية وتخصيص المدارس لمراكز الاقتراع

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم الأربعاء، أن العطلة الانتخابية ستبدأ مبدئياً يوم الجمعة 11/7 وتستمر حتى الثلاثاء ، أي لمدة خمسة أيام، وتنتهي مع يوم التصويت العام المقرر في 11 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وأوضحت المفوضية في بيان، أن هناك احتمالاً بتمديد العطلة إلى أسبوع كامل، مبينة أن هذا الأمر مرتبط بقرار مجلس الوزراء، باعتباره الجهة المخوّلة حصراً بتحديد العطلات الرسمية في البلاد.

كما أكدت المفوضية أن وزارة التربية ستباشر بتسليم المدارس المخصصة كمراكز اقتراع اعتباراً من 5 تشرين الثاني ولغاية 12 من الشهر ذاته، استعداداً للعملية الانتخابية.

وأضافت أن التصويت الخاص سيُجرى في التاسع من تشرين الثاني، أي قبل يومين من موعد الاقتراع العام، مشيرة إلى أن الاستعدادات الفنية والإدارية تجري بانسيابية عالية لضمان نزاهة العملية الانتخابية وسيرها بسلاسة.

facebookShare on Facebook
Post Views: 65

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi