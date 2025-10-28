الرئيس بارزاني يجري جولة ميدانية داخل مركز مدينة دهوك

ضمن إطار زيارته إلى محافظة دهوك، زار الرئيس مسعود بارزاني، مساء اليوم الثلاثاء 28 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، مركز مدينة دهوك.

وخلال الزيارة، تفقد الرئيس بارزاني متنزه سرهلدان في مدينة دهوك، وأعرب عن سعادته بافتتاح حديقة عصرية في أحد الأحياء الفقيرة بالمدينة، متمنياً أن تشهد دهوك ومدن كوردستان الأخرى المزيد من الإعمار والتقدم.

كما زار الرئيس بارزاني مقهى “الشهداء” في سوق مدينة دهوك، الذي يضم لوحات لصور آلاف من شهداء حرب داعش وشهداء ثورات الحركة التحررية الكوردستانية، بالإضافة إلى معروضات من الأدوات والمقتنيات الكوردية القديمة والتراثية. وعبّر الرئيس بارزاني عن شكره وتقديره لهذا الجهد الوطني الذي يرمز إلى الولاء القومي الكوردي والوفاء لدماء الشهداء، وتعهد لأصحاب المقهى بتقديم الدعم لهم لتوسيع المقهى ليصبح وجهةً ثقافية مهمة وسط مدينة دهوك. كما عقد الرئيس بارزاني لقاءات واجتماعات مع المواطنين خلال هذه الزيارة.

