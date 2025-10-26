نيجيرفان بارزاني: هذه الانتخابات مهمة لتنفيذ الدستور وبدء مرحلة جديدة من الإعمار

نيجيرفان بارزاني، جدد في عقرة ووسط الآلاف من أنصار الحزب الديمقراطي الكوردستاني، دعم إقليم كوردستان لعملية السلام في تركيا وكوردستان تركيا، وأعلن: “نحن مستعدون دائماً لدعم السلام”.

وفي سياق حديثه عن الانتخابات الحالية، أشار نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني إلى أن “هذه الانتخابات مهمة لتنفيذ الدستور وبدء مرحلة جديدة من الإعمار”.

قال نيجيرفان بارزاني، نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، خلال الحملة الانتخابية لحزبه في عقرة: “منذ اليوم الأول لتأسيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، كانت عقرة وهذه المنطقة جزءاً لا يتجزأ من نضال الحزب”.

مليون صوت

تحدث نيجيرفان بارزاني، أمام أنصار الحزب الديمقراطي الكوردستاني في عقرة مرة أخرى عن تحدي المليون صوت لحزبه، وقال: “بدعمكم، سيصبح الحزب الديمقراطي الكوردستاني الحزب الأول في العراق وحزب المليون صوت وأكثر”.

كذلك تحدث عن مسيرة الرئيس بارزاني بوصفه بيشمركه قائلاً: “كلما نظرنا إلى جبل بيرس، رأينا انطلاقة نضال الرئيس مسعود بارزاني”.

نيجيرفان بارزاني: السلام هو نهج الحزب الديمقراطي الكوردستاني

شكلت عملية السلام في تركيا وكوردستان تركيا جزءاً آخر من رسالة نيجيرفان بارزاني، حيث أكد على دعم إقليم كوردستان للعملية، وقال: “سنسعى لإنجاح عملية الحل، لكي لا يبقى المسلحون والقتال في قرانا، ولكي يعود المزارعون إلى قراهم”.

وصف نيجيرفان بارزاني، في رسالته السلام بصفته نهجاً والتنمية بصفتها هدفاً للحزب الديمقراطي الكوردستاني، وأعلن: “ندعو للسلام ونحن مستعدون دائماً لدعمه، وجهودنا منصبة على الإعمار”.

في ما يتعلق بالتعايش الديني في عقرة، قال نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني: “أثبت الماضي والحاضر أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني هو حزب التعايش بين جميع الأديان”.

مواصلة الإعمار

وأكد نيجيرفان بارزاني أنه: “يجب أن ينتصر الحزب الديمقراطي الكوردستاني لينقل كوردستان إلى مرحلة أفضل ويستمر الاستقرار والإعمار في كوردستان”.

أشار أيضاً إلى أن هدف الحزب الديمقراطي الكوردستاني هو أن تتقدم المدن العراقية على غرار مدن إقليم كوردستان، وأن تتعزز الأخوة بين الكورد والعرب.

يعد النظام الفدرالي في العراق وتعزيزه إحدى النقاط التي يركز عليها الحزب الديمقراطي الكوردستاني في هذه الانتخابات؛ وقال نيجيرفان بارزاني في هذا الصدد: “سيكون لنوابنا في الدورة القادمة مهمتان رئيستان: الأولى، يجب أن تكون القوانين التي تصدر فدرالية، لأن روح الدستور العراقي هي الشراكة والتوافق، والثانية: يجب تغيير قوانين عهد النظام السابق ليصبح النظام في العراق نظاماً فدرالياً”.

وصف نيجيرفان بارزاني، العلاقات الحالية بين إقليم كوردستان والعراق بأنها “حكم مركزي”، وأعلن أن “هذه الانتخابات مهمة لتنفيذ الدستور وبدء مرحلة جديدة من الإعمار”.

وطالب نيجيرفان بارزاني، أنصار حزبه قائلاً: “اذهبوا إلى الناس دون تردد واطلبوا الأصوات، اطلبوا من الجميع التصويت للحزب الديمقراطي الكوردستاني، صوتوا من أجل كوردستان أقوى وأكثر عمراناً وتقدماً”.

