نيجيرفان بارزاني: نحن نسمّي هذه الانتخابات مرحلة تطبيق الدستور

اعتبر نيجيرفان بارزاني، نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، أن عدم تطبيق الدستور هو سبب المشكلات بين أربيل وبغداد، وقال: “الدستور لا يُطبق، ولهذا لدينا مشكلة الرواتب”.

ألقى نيجيرفان بارزاني، كلمة خلال الحملة الانتخابية لحزبه في شيخان، تحدث فيها عن التعايش بين أهالي شيخان، وقال: “الشيء الذي أسعدني اليوم وأفرحني أكثر هو هذا المشهد الجميل، حيث يجتمع هنا رجال الدين المسلمون والمسيحيون والإيزديون معاً، وهذا مشهد جميل جداً لكوردستان ويجب أن يبقى إلى الأبد، هذا المشهد يُسعد أصدقاءنا ويزعج أعداءنا”.

طلب نيجيرفان بارزاني، عدة مرات خلال الحملة الانتخابية لحزبه، أن يصلوا إلى مليون صوت من أنصار وأعضاء حزبه وأهالي كوردستان، وهذه المرة، في شيخان، قال لأنصار وأعضاء الحزب الديمقراطي الكوردستاني: “نظراً لهذا الحماس الذي أظهرتموه، فقد قلت القليل عندما طلبت مليون صوت، لقد رفعتم معنوياتي أكثر لكي نطلب أكثر من مليون صوت”.

قال نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني: “لكي يتمكن الحزب الديمقراطي الكوردستاني من الدفاع عن كوردستان بشكل أفضل وأقوى في بغداد، فإن وعدنا هو أن نذهب جميعاً إلى صناديق الاقتراع، في يوم 11/11 ونصوت لقائمة الحزب ذات الرقم 275، وهي قائمة كوردستان القوية والمتقدمة”.

مقاومة أهالي شيخان؛ “من تلك المنطقة حُطِّمتْ أسطورة داعش”

أشاد نيجيرفان بارزاني، في كلمته بدور أهالي شيخان وأعلن أن “هذه المنطقة هي منطقة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، هي موطن لمجموعة من الأبطال والشهداء الذين بفضلهم نحن هنا اليوم، بيشمركة منطقة شيخان، من مسلمين ومسيحيين وإيزديين، ناضلوا معاً من أجل قضية شعبهم، وقد تعرض جميع أهالي هذه المنطقة للأنفال وتدمير قراهم”.

بخصوص دور أهالي المنطقة، قال نيجيرفان بارزاني: “قبل عدة سنوات، تصدى الحزب الديمقراطي الكوردستاني، بمناضليه وكفاح أبناء هذه المنطقة وكوردستان عامةً، تنظيمَ داعش، أهالي هذه المنطقة لم يسمحوا لداعش بالتقدم، وحُطِّمتْ أسطورة داعش”.

قال أيضاً: “الحزب الديمقراطي الكوردستاني هو ضمانة حماية كوردستان، وضمانة التعايش وإعمار كوردستان”.

نيجيرفان بارزاني: إنها مرحلة تغيير القوانين وتطبيق الدستور

أوضح نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، هدف حزبه من الدورة السادسة لانتخابات مجلس النواب العراقي، قائلاً: “هدفنا في بغداد وذهابنا إلى بغداد هو تطبيق الفيدرالية والدستور العراقي، من المهم تطبيق الدستور، لأن عدم تطبيقه قد جلب كوارث كبيرة جداً على العراق”.

كما أبلغ نيجيرفان بارزاني، الحاضرين في الحملة الانتخابية للحزب، بأن “هذه الانتخابات هي مرحلة تطبيق الدستور العراقي”، وانتقد تعامل بغداد مع إقليم كوردستان، قائلاً: “النظام الذي يستخدمه العراق مع إقليم كوردستان مركزي بالكامل”، مضيفاً أن “الدستور لا يُطبق، ولهذا السبب لدينا مشكلة الرواتب، ولهذا لدينا مشكلة المادة 140 ومستحقات البيشمركة وتسليح البيشمركة”.

أضاف نيجيرفان بارزاني قائلاً: “مسألة الرواتب هي حق لكل الناس، وأولوية حكومة إقليم كوردستان هي مسألة الرواتب، مرة أخرى أشكر شعب كوردستان من صميم قلبي، فرغم الضغوطات والعقبات، أثبت شعبنا للأصدقاء والأعداء أنهم سند كوردستان وأنهم سيبقون مع حزبهم وسيرفعون رأسه”.

تحدث نيجيرفان بارزاني عن مهمة ممثلي ونواب الحزب الديمقراطي الكوردستاني في الدورة البرلمانية الجديدة، وقال: “مهمة نوابنا هذه المرة صعبة، مهمتهم مقدسة وثقيلة، مهمتهم هي ترجمة الدستور إلى أفعال، وطريق تغيير قوانين العراق من المركزية إلى الفيدرالية”، وتحدث عن العقبات التي تعترض تقدم العراق أيضاً، وقال: “بقاء قوانين مجلس قيادة الثورة يشكل عقبة أمام تقدم العراق”.

في ما يتعلق بالدستور، قال نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني: “إن قضية الدستور وعدم تطبيقه لم تلحق الضرر بإقليم كوردستان فحسب، بل بالمناطق الأخرى أيضاً، فالمعاناة التي تشهدها المناطق والمحافظات الأخرى بسبب عدم تطبيق الدستور لا تقل عن المعاناة التي يراها إقليم كوردستان للسبب ذاته، لذا فإن تطبيق الدستور يصب في مصلحة العراق كلّه وجميع المكونات، وإذا كان الحزب الديمقراطي الكوردستاني قوياً في بغداد، فمن المؤكد أن الدستور سيطبق”.

أضاف أيضاً أن “الرفاق الذين يذهبون إلى بغداد، مهمتهم أصعب بكثير من ذي قبل، لأنهم يدافعون عن مكتسبات إقليم كوردستان، ويعمقون الأخوة والتعايش بين مكونات العراق”.

“إيزديون تبرعوا بأراضيهم لبناء مسجد”

خصص نيجيرفان بارزاني، جزءاً من خطابه للتعايش بين المكونات في شيخان، مستشهداً بمثال على هذا التعايش، وقال: “الأهالي الإيزديون تبرعوا بأراضيهم لبناء مسجد”، وأشار إلى أن “النظام البائد حاول كثيراً تدمير هذا التعايش، لكنه لم يتمكن من ذلك قط”، وخاطب الحضور وأنصار الحزب قائلاً: “أنتم ديمقراطيون من الدرجة الأولى، عليكم حماية التعايش في هذه المنطقة بكل قوتكم”.

عن هدف حزبه في تحقيق التعايش، قال نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني: “لقد سعى الحزب الديمقراطي الكوردستاني دائماً ليكون الممثل الحقيقي لجميع المكونات، فتاريخ الحزب واضح، لقد كان دائماً حزب جميع القوميات والمكونات دون تمييز، وهو الحزب الذي احتضن الجميع”، وأضاف: “لكي تكون حقوق الجميع محفوظة، ودون تمييز، يجب أن نعمل معاً ونجتهد من أجل فوز الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وفوز القائمة 275، بدعمكم وجهودكم إن شاء الله”.

حول الأعمال والمشاريع في شيخان، قال نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني: “لا يزال هناك الكثير لإعمار شيخان، ونتطلع إلى عودة الإيزديين أفواجاً من أوروبا والدول الأخرى، وأن يزوروا لالش وشيخان، لتصبح وجهة مهمة للسياحة الدينية، وأن تصبح هذه المنطقة تجارية وينشط فيها القطاع الخاص، هذا هو برنامج الحكومة وسيُنفَّذ إن شاء الله”.

التأكيد على أن “الحزب الديمقراطي الكوردستاني هو حزب الأفعال وحزب إعمار كوردستان”.

دعا نيجيرفان بارزاني أنصار حزبه إلى “عدم إهدار صوت واحد”، قائلاً: “صوتٌ واحدٌ مهم جداً بالنسبة لنا، في يوم الاقتراع يجب أن نذهب معاً إلى صناديق الاقتراع، الحزب الديمقراطي الكوردستاني واثق جداً من جماهيره، وواثق من الفوز، لكن في بعض الأحيان يحدث تراخٍ، آمل ألا يكون هناك تراخٍ في هذه الانتخابات، يجب ألا نسمح بضياع أو نقصان صوت واحد”.

تحدث أيضاً عن جهود حزبه من أجل المسيحيين، وقال: “كل جهودنا منصبة على ألا يهاجر المسيحيون، وأن يبقوا على أرض كوردستان، وألا يغادروا إلى الخارج وأن يبقوا في هذه الأرض”، وأضاف: “الحزب الديمقراطي الكوردستاني هو أكبر داعم للمسيحيين، وسيبقى كذلك، ومهما فعلنا من أجل المسيحيين بصفتهم مكوّناً أصيلاً في هذا البلد فهو قليل”.

خاطب نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، أمام جميع مرشحي حزبه في تلك المنطقة، الناخبين وأنصار الحزب قائلاً: “مليون صوت وأكثر إن شاء الله”.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية