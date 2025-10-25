مسرور بارزاني: كركوك ليست جزءاً من كوردستان فقط بل قلب كوردستان وستعود الى حضنها حتماً

بحضور نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، مسرور بارزاني، شهدت العاصمة أربيل ، اليوم السبت ، مراسم حملة انتخابية للحزب لدعم قائمته 275، بمشاركة مرشحي وجماهير مكتب تنظيم الحزب في بغداد وكركوك.

وقال مسرور بارزاني في كلمة له :

ــ مسرور بارزاني لجماهير كركوك: أشكركم على صمودكم، أشكركم على صبركم، أشكركم لأنه رغم كل الظلم الذي عانيتموه، لا يزال دمكم أصفر وقلوبكم تنبض من أجل كوردستان.

ــ مسرور بارزاني: مرشحو الحزب الديمقراطي الكوردستاني سيتوجهون إلى بغداد للدفاع عن حقوق جميع العراقيين وإقليم كوردستان، ولن يذهبوا للدفاع عن مصالح شخصية.

ــ مسرور بارزاني: ما يمارس حتى الآن في كركوك، وما يمارس في مناطق المادة 140 ضد جميع المكونات، هو ظلم كبير ولن نقبله بعد الآن.

ــ مسرور بارزاني: بارزاني الخالد، بارزاني الأب، ضحى بثورة من أجل كركوك، وهذه المرة، نحن مستعدون للتضحية بدمائنا وأرواحنا من أجلها.

ــ مسرور بارزاني: على أهل كركوك أن يعرفوا الحقيقة، وأن يعلموا أن من ضحوا بأنفسهم عبر التاريخ هم أنصار الحزب الديمقراطي الكوردستاني، عليكم أن تسمحوا بأن يأتي ويخدمكم.

ــ مسرور بارزاني: بالتأكيد يمكننا الحصول على مليون صوت في هذه الانتخابات.

ــ مسرور بارزاني: هذه الانتخابات مهمة لنا.. وسنذهب لبغداد للدفاع عن حقوق كوردستان وكل المظلومين في العراق

ــ مسرور بارزاني: مرشحونا يطالبون بحقوق كل المكونات والاطياف في العراق

ــ مسرور بارزاني: يجب تنفيذ المادة 140 وكل المواد الدستورية الأخرى المُنتهكة وكما وردت في الدستور

ــ مسرور بارزاني: كركوك ليست جزءاً من كوردستان بل قلب كوردستان.. وستعود الى حضنها حتماً

ــ مسرور بارزاني: صوّتوا للقائمة 275 لكي نتمكن من خدمة مواطني كركوك

ــ مسرور بارزاني: يجب أن يدعم الجميع الحزب الديمقراطي الكوردستاني، لكي يحصل على أكبر عدد ممكن من الأصوات في كركوك، يجب أن تعود جميع المناطق المقطّعة إلى الحضن الوطني، يجب أن تُعاد مخمور، زمار، سنجار، وخانقين، ولا يجوز أن يبقى أي جزء من هذه الأرض محتلة.

ــ مسرور بارزاني: للأسف، ترون أن الأوضاع المعيشية في المدن العراقية صعبة جداً، إذ لم تُنظَّم الإدارة المالية ولم تُدار الموارد الطبيعية كما ينبغي، فلن تُقدم الخدمات بعدالة.

مسرور بارزاني: منع نجاح المشاريع ليس إنجازًا، ومنع تشكيل الحكومة ليس إنجازًا، ما يُفخَر به حقًّا هو أن تكون مخلصًا لشعبك، وأن تكون مستعدًا لتضحي بنفسك من أجلهم.

مسرور بارزاني: أطلب من أهالي كركوك أن يمنحونا أصواتهم وثقتهم، لكي نتقدم مثل سائر مدن كوردستان ونسير نحو الأمام.

مسرور بارزاني: من الخطأ أن تكون مدينة مثل كركوك، التي قدمت هذا العدد الكبير من الشهداء، وتطفو على بحرٍ من النفط، ما زالت تفتقر إلى الكهرباء على مدار 24 ساعة والخدمات الأساسية.

مسرور بارزاني: إذا أصبحت كركوك بيد الحزب الديمقراطي الكوردستاني، فستغدو نموذجًا للتعايش على مستوى العالم كله.

مسرور بارزاني: كل الأطراف الأخرى قد جُرّبت، وبدل أن تخدمكم؛ استخدمتكم لمصالحها الخاصة، لذلك اسمحوا للحزب أن يضحي بنفسه من أجلكم ويقدم لكم الخدمة الحقيقية.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية