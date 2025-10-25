مفوضية الانتخابات تعلن تهيئة أكثر من 23 مليون ورقة اقتراع

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم السبت 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، عن تهيئة أكثر من 23 مليون ورقة اقتراع.

وقال نائب المتحدث باسم المفوضية نبراس أبو سودة، إن “عدد أوراق الاقتراع المخصصة للناخبين العامين بلغ 22,046,200 ورقة، فيما خصص 1,509,300 ورقة للانتخابات الخاصة، مع اعتماد أوراق احتياطية لتغطية الاحتياجات التشغيلية للمرحلة الانتخابية”.

وأوضح أبو سودة أن الأوراق المخصصة لعملية الاقتراع “تطبع وفق معايير أمان مشددة، تتضمن علامات أمنية مخفية وحبراً خاصاً لا يمكن كشفه إلا بأجهزة واختبارات محددة، فضلاً عن خصائص تمنع الاستنساخ”.

وأضاف: تم استخدام نوع ورق مصنع خصيصاً يحتوي على علامات مشابهة لتلك المستخدمة في العملة النقدية، بما يضمن صعوبة تزويرها او التلاعب بها، .

وأشار نائب المتحدث باسم المفوضية إلى أن “عملية نقل أوراق الاقتراع تتم وفق خطة توزيع معدة من جانب المفوضية بالتعاون مع اللجنة الأمنية العليا للانتخابات، لضمان سلامة العملية الانتخابية، حيث تودع في مخازن مؤمنة تخضع لمعايير السلامة المعتمدة”.

وختم حديثه: الأوراق الانتخابية تجمع بعد انتهاء الاقتراع وعمليات العد والفرز، وتخزن في أرشيف المفوضية وفق معايير الأمان والشفافية، بما يتيح الرجوع إليها عند الحاجة لضمان نزاهة العملية الانتخابية.

