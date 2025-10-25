إيران تستورد الغاز من روسيا لإعادة تصديره إلى العراق

كشفت وزارة الطاقة الإيرانية، اليوم السبت، عن استعدادات مكثفة لتخزين الغاز لفصل الشتاء، مشيراً إلى الوصول لمراحل تفاهم متقدمة لاستيراد الغاز من روسيا وضمان استمرار تصدير الغاز إلى العراق.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الغاز الوطنية الإيرانية، سعيد توكلي، إن “احتياطيات وقود محطات الطاقة وصلت إلى مستوى غير مسبوق وبلغت 2.5 مليار متر مكعب”.

وأضاف أن “جاهزية شبكة الغاز في البلاد تمت بشكل كامل لتجاوز فصل الشتاء ووصلت مفاوضات استيراد الغاز مع روسيا إلى مراحلها النهائية، وتستمر الصادرات طويلة الأجل إلى تركيا والعراق كما هو مخطط لها لتلبية الاستهلاك المحلي والحفاظ على الالتزامات الدولية”.

موضحاً أنه “وفقًا لقانون الخطة السابعة، فإن متطلبات البلاد هي وجود تجارة غاز إقليمية، تكتسب هذه التجارة أهمية بالغة، لأن ربط خطوط الأنابيب بالدول الأخرى، بالإضافة إلى إدارة الطاقة والقضايا الاقتصادية، يؤثر أيضًا على أمن الطاقة وسياساتها، لذلك، تنشط جميع الدول المالكة للغاز في هذا المجال”.

وأشار إلى أنه “حاليًا، في موسم البرد، أولويتنا الرئيسية هي الاستهلاك المحلي، يجب ألا يُقطع الغاز عن الصناعات المحلية والتجارية وغير الرئيسية وقطاع النقل أبدًا، تشمل الصناعات غير الرئيسية الصناعات الصغيرة والمتوسطة، مثل الصناعات الغذائية والدوائية، ذات الأهمية البالغة”.

وأكد أنه “نظرًا لكون عقد تصدير الغاز إلى تركيا والعراق عقدا طويل الأجل، فإن وجهة نظر وزارة النفط وشركة الغاز الوطنية هي إدارة الالتزامات بطريقة تضمن للمستهلكين المحليين أيضًا إمدادات مستقرة؛ بل إنه عند توقيع عقد دولي، يجب أن يكون لدينا طرف دولي. يجب على إيران، بصفتها ثالث أكبر منتج للغاز في العالم، أن تكون حاضرة في هذا المجال حتى لا تُضيع الفرص”.

