مسرور بارزاني: الثروات الوطنية ملكٌ لجميع مواطني كوردستان وليست ملكاً شخصيا لأحد

افتتح رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم الخميس، مشروع المياه الاستراتيجي في منطقتي قوشتەپە وبيستانە، والذي سيخدم 80 قرية في المناطق المحيطة.

وخلال المراسم، أكد رئيس الحكومة أن قلة الأمطار خلال السنوات الماضية أثرت بشكل كبير على الأنهار والمسطحات المائية، قائلاً: “شهدنا في الأعوام الأخيرة انخفاضاً كبيراً في معدلات الأمطار وجفاف العديد من الأنهار، وكان تأثير ذلك واضحاً في العراق، ونحن لسنا بمنأى عنه”.

وأضاف: “للأسف، لا يمكننا سوى الحد من أضرار نقص المياه علينا وعلى بيئتنا، ونأمل أن لا يتكرر هذا الوضع في هذا العام، وأن يرزقنا الله بمواسم خير وأمطار الرحمة، حتى لا نواجه مزيداً من الجفاف”.

وأشار إلى أن الخطط والمشاريع التي وضعتها الحكومة “ستحول دون الوصول إلى مرحلة نضطر فيها إلى النزوح بسبب الجفاف”، مؤكداً أن “تأثير شح المياه على المواطنين كبير جداً، والعراق من أكثر البلدان تضرراً من هذه الأزمة”.

ودعا مسرور بارزاني جميع المواطنين إلى ترشيد استهلاك المياه، مشدداً على أن «حماية المياه مسؤولية جماعية، ويجب أن نحافظ على هذا المورد الحيوي بأقصى درجات الوعي».

وتابع قائلاً: «أوجّه ندائي إلى طلاب المدارس، والمعلمين، ورجال الدين، والمثقفين، بأن يساهموا في التوعية بأهمية الحفاظ على المياه والبيئة، وأن يجعلوا منها ثقافة عامة في المجتمع. الماء نعمة عظيمة من الله، وعلينا أن نستخدمها بحكمة».

وأكد رئيس الحكومة، أن حكومة الإقليم عملت بجهد متواصل لتقديم الخدمات للمواطنين في جميع القطاعات، قائلاً: «لم نقتصر على مشاريع المياه فقط، بل أنجزنا مشاريع في مجالات الكهرباء والطرق، والتحول الرقمي في الخدمات، والقطاع الصحي والتربوي، وكل ذلك من واجبنا تجاه شعبنا، دون منّة على أحد».

واختتم مسرور بارزاني كلمته بالقول: «الثروات الوطنية هي ملك لجميع مواطني كوردستان، وليست ملكاً شخصياً لأحد، وعلينا جميعاً أن نحافظ عليها ونستفيد منها بأفضل الطرق. سنواصل العمل لخدمتكم ما دمتم تمنحوننا ثقتكم، وسنظل فخورين بخدمة هذا الوطن. أسأل الله أن يحفظكم جميعاً، وأن يجعل كوردستان عامرة».

